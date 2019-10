Gisela Valcárcel se quiebra al hablar de sus inicios como vedette en la televisión

Gisela Valcárcel acaba de cumplir 32 años de trayectoria artística en la televisión, por este motivo, el programa que conduce su hija Ethel Pozo, quiso dedicarle un emotivo homenaje.

La conductora llegó hasta el programa “El show después del show”, donde su hija y sus compañeros Renzo Schuller y Natalia Salas le prepararon varias sorpresas.

La figura de “El dúo perfecto” se emocionó hasta las lágrimas al ver el video que el espacio de América TV compartió con todos los televidentes.

Se trató de un antiguo clip de su desaparecido programa “Aló Gisela”, donde una pequeña Ethel Pozo le hacía una divertida entrevista a su mamá.

“Me van a enterrar y van a enterrar un corazón agradecido. Esa ropa que tenía Ethel no era de nosotras, cuando empecé no tenía para comprarle vestidos así, la producción se lo puso”, comentó Gisela con la voz quebrada.

Gisela Valcárcel cumple 32 años en la televisión

Además, agradeció a la diseñadora Norka Peralta por haberla apoyado en sus inicios, cuando no contaba con los recursos económicos para comprarse los vestidos con los que se presentaba en "Aló Gisela".

Captura Instagram: Gisela Valcárcel

“Yo tenía puesto un vestido de Norka, por quien tengo mucho agradecimiento porque ella decidió vestir a una vedette. Hoy cada vez que una marca no quiere vestir a los programas que se inician, digo ‘ya verás’”, acotó la conductora de "El dúo perfecto".

Gisela Valcárcel reveló su secreto para mantenerse vigente durante más de tres décadas en la pantalla chica de los peruanos, explicó que ser ella misma ante su público, le permitió fortalecer el vínculo con los televidentes.

"Ese vestido llevaba el lazo atrás, yo no sabía ponerme vestidos y me puse el lazo adelante. Ese sacar las pestañas empezó, sin que yo me diera cuenta, a ser en un lazo muy fuerte entre los televidentes y yo”, afirmó.

La figura de América TV no quiso dejar de mencionar sus épocas en La Victoria, distrito donde vivía de una manera modesta junto a su hija Ethel Pozo.

“Esa era mi vida, de esa madre soltera de La Victoria queda mucho. Soy esa misma chica que pide rebaja. Soy ahora una seño que ahora puede ver que Dios existe. Yo solo le pedía una oportunidad a Dios”, agregó Gisela Valcárcel.