Chicas reality de “Esto es guerra” exigen que nueva integrante baje de peso

Un comentado ingreso a la TV. En la última emisión del programa “Esto es guerra” se dio la noticia del regreso de Ivana Yturbe al reality, y también otro ingreso de una nueva participante.

El nombre de la nueva participante en “Esto es guerra” es Alessandra Lama, una joven modelo que no tiene experiencia en televisión ni en realities de competencia.

Alessandra Lama apareció con un atrevido vestido de transparencias que dejaba al descubiertos algunas partes de su cuerpo. Su aparición en EEG ocasionó que sus compañeras emitieron fuertes críticas contra ella, sobre todo de su peso.

Ducelia Echevarría fue la primera en hablar sobre la nueva integrante de los guerreros. “Media gordita la he visto. No creo que deba entrenar. Debe haber venido a hacer algún tipo de show... Llamar la atención. No sé a qué habrá venido. Parece que es la ex de todos”.

“Vamos a ver que tanto punche tiene, sino... Por las puras”, fue el comentario que dejó Tepha Valenzuela sobre el ingreso de Alessandra Lama a “Esto es guerra”. Ella mostró su preocupación ya que están a pocos días de la gran final.

“La otra chica... Ni idea. Estaba bonito su vestido, nada más. Es su primera vez en un reality y no la veo con cuerpo fitness, para nada. Ay, perdón", fue la crítica que hizo Rosángela Espinoza contra la nueva competidora en EEG.

¿Quién es Alessandra Lama, la nueva integrante de “Esto es guerra”?

Según la información que hay en su cuenta de Instagram, Alessandra Lama es una joven modelo y expareja de Ike Parodi, el hermano de Patricio Parodi.

Esto es guerra: piden a chica reality que baje de peso para que esté en programa. Fuente: Instagram

La revelación sobre el pasado de Alessandra Lama con el hermano de Patricio Parodi fue la modelo Ivana Yturbe, quien regresó a la competencia.

En la red social Instagram se puede ver que ella realiza actividad física, pero no es suficiente para sus compañeras.