Doménica Delgado admite que fue maltratada por su expareja Pedro Moral

Doménica Delgado fue la última participante en “El valor de la verdad”, donde generó gran controversia al contar detalles desconocidos sobre sus anteriores relaciones. Uno de los aspectos de la vida de la joven que más llamó la atención de los televidentes, fue su relación con Pedro Moral.

La modelo narró varios episodios de celos, inseguridades y maltratos que vivió cuando era pareja del empresario. Esto generó que el programa ‘Válgame’ la invite a conversar sobre la dura situación que atravesó cuando tenía 19 años.

“Cuando estuve con Pedro, yo también era mucho menor, tenía cuatro años menos, era la primera vez que tenía una relación en serio. Él era mayor que yo, definitivamente él tenía más vida que yo, más recorrido. Me lleva un motón de ventaja y me puede manejar como él quiere”, aseguró Doménica Delgado al ser consultada por los maltratos que sufrió.

Los conductores del espacio de Latina quedaron indignados con la respuesta de Doménica Delgado. Para ellos, la modelo aún no asimila la gravedad de las actitudes que tuvo Pedro Moral hacia ella.

"Yo no pensé que esto iba ser tan grande, yo me senté en el valor de la verdad para contar sobre mi relación, cosas que pasaron", dijo Doménica Delgado.

“Ahora lo entiendo y perfectamente, lo que pasa es que mi relación con Pedro era muy tóxica, en el momento yo pensaba que mi relación era normal, que me celaba porque me quería, no podía salir sola”, agregó.

Como se recuerda, la expareja de Antonio Pavón contó en el ‘sillón rojo’ que su exnovio Pedro Moral, la botó de su auto luego de haber mantenido una acalorada discusión. La modelo fue auxiliada por sus dos amigas que presenciaron el lamentable suceso.

Además, Doménica Delgado narró que Pedro Moral no permitía que salga sola y enviaba a su personal de seguridad para vigilarla en todo momento.