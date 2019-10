Becky G cantará la canción oficial del mundial de League of Legends

Becky G utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su próximo proyecto musical “True Damage” a lanzarse el 10 de noviembre.

En su publicación realizada el 28 de octubre, la intérprete de “Mala Santa” no da mayores pistas sobre esta nueva canción, salvo que se trataría una colaboración con otros artistas, incluyendo una idol Kpop.

Ahora, a través de la cuenta oficial del videojuego League of Legends en Instagram, se confirmó que la cantante estadounidense dará voz a la canción oficial del mundial de LOL 2019, junto a otros cuatro artistas: los raperos Jared Lee, conocido por su nombre artístico Duckwrth, y Umar Ibrahim, llamado “Thutmose”.

También participará la cantante y actriz Keke Palmer, protagonista de “Hustlers” junto a Jennifer Lopez, y la idol Kpop, Soyeon, líder de la agrupación femenina (G)I-DEL.

Por otro lado, la fecha anunciada en el teaser (10 de noviembre), sería un indicativo de que el tema se lanzaría al igual que el año anterior, en la final de League of Legends World Championship 2019, con una presentación en vivo a través del grupo de realidad aumentada K/DA.

Al respecto, la última publicación en Instagram de League of Legends presenta que personajes del juego integraran el nuevo grupo de Hip-Hop, siendo los seleccionados Yasuo, Akali, Ekko, Qiyaha y Senna, la nueva campeona. A ellos les darán voz Duckwrth, Keke Palmer, Thutmose, Soyeon y Becky G, el carácter para cada cantante aún no se ha confirmado.

League of Legends anunció que estos personajes integrarían el nuevo grupo de Hip-Hop a presentarse en la final. [FOTO: Instagram]

“Mucha gente me ha preguntado dónde he estado desde POP / STARS. Lo he mantenido en silencio hasta ahora, pero he estado trabajando en un proyecto paralelo con algunos gigantes nuevos”, se lee en el post de LOL, publicado el 28 de octubre.

Por su parte, Soyeon del grupo Kpop (G)I-DEL, repite por segunda vez su participación en el mundial de League of Legends y a través de su cuenta de Twitter compartió su propio teaser además de utilizar los hashtags #TrueDamage #여자아이들 #G_I_DLE #소연 #Soyeon.