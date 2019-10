Daniel Bisogno y su duro comentario sobre el trabajo actoral de Yalitza Aparicio

La actriz Yalitza Aparicio obtuvo un reconocimiento especial en el marco de los 135 años de Tlaxiaco, México. Durante esta ceremonia, la protagonista de la película “Roma” habló con la prensa de su país y se refirió a la posibilidad de regresar a la pantalla grande.

“Hay proyectos cinematográficos, pero por cuestiones de agenda no sé cuando vamos a empezar. No me he comprometido con directores, pero si en algún momento ya no les funciono para el personaje que están buscando. Ellos están en todo su derecho de buscar a otra persona”, señaló Aparicio en conferencia de prensa.

Ante estas declaraciones, el conductor Daniel Bisogno aprovechó las cámaras de su programa “Ventaneando” para referirse al trabajo actoral de Yalitza Aparicio.

“Yo creo que después la caída puede ser muy dura para Yalitza Aparicio. Si no la dirige Alfonso Cuarón, las cosas van a estar muy complicadas”, señaló Bisogno en su espacio televisivo.

“No es que alguien sepa dirigir, Yalitza necesita un ventrículo, como lo fue Cuarón. Ella no es actriz e hizo este personaje porque es magistralmente dirigida, paso a paso y con estímulos básicos para que pudiera sacar adelante su personaje”, agregó el presentador.

¿Quién es Yalitza Aparicio?

Yalitza Aparicio Martínez es una actriz de cine y maestra mexicana. Reconocida por su participación en la cinta “Roma”, obra dirigida por Alfonso Cuarón en 2018. ​ La revista Time la clasificó como “la mejor actuación de 2018”.​​​

En octubre de 2019 fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes en el mundo durante 2019 de la BBC.