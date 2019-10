¿Sheyla Rojas no renovará contrato con América TV? ‘Zorro’ Zupe abre la polémica

El programa “Válgame” se contactó con Antonio Pavón mediante una videollamada, durante la última emisión de su programa. Desde España, la expareja de Sheyla Rojas habló sobre las declaraciones de Doménica Delgado.

Tras las declaraciones del extorero, el ‘Zorro’ Zupe abrió la polémica realizándole una consulta sobre la madre de su hijo. Es así, que el conductor de Latina le interpuso la reveladora pregunta.

"Antonio, me ha llegado el rumor de a que tu ex Sheyla no le quieren renovar el contrato para el próximo año. Yo te voy a pedir que me respondas si sabes algo de esto", le dijo el panelista al exchico reality.

Al volver de la pausa comercial, el español respondió: "No he escuchado nada, pero tú tienes el contacto directo con 'chanchiduende'. Pero, yo le he dicho a Sheyla que le vaya bien, que sea muy feliz, que esté muy bien económica y sentimentalmente".

El ‘Zorro’ Zupe interrumpió la videollamada invitándole en cualquier oportunidad al exchico reality al set de “Válgame”. “Vamos a estar felices de recibirte y tenerte nuevamente en Lima”, agregó.