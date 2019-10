Selena Gómez niega querer incomodar a Justin Bieber con nueva canción

Selena Gómez ha vuelto a impactar al mundo de la música tras estrenar su nueva canción “Lose You To Love Me”, la cual muchos afirman ha sido dedicada (o inspirada) en el último periodo de su relación con Justin Bieber. Sin embargo, la cantante ha salido al frente para asegurar que no tiene intención de incomodar a ninguna de sus exparejas.

Luego que el nuevo single de la cantante superara las 73 millones de reproducciones en Youtube, muchos fans y medios especializados han especulado sobre a quién ha ido dirigida está canción que se caracteriza por un sonido minimalista y unas letras a modo de confesión, pero también muy desgarradora por las emociones que expone.

[object Object]

Sin embargo, Selena Gómez ha insistido que en ningún momento ha querido incomodar a sus exparejas con “Lose You To Love Me”, muchos menos crear controversia con Justin Bieber, con quien tuvo su relación más larga y mediática.

Sin embargo, y a pesar de estas palabras, muchos medios en los Estados Unidos están criticando a Selena Gómez ya que sus palabras no están acorde a las letras de sus canciones que no dejan del todo bien paradas a sus alguna vez relaciones, sobre todo con Justin Bieber, periodo del cual la propia cantante aseguró fue fuente de inspiración.

La prensa de espectáculos estadounidense como E! aseguran que Selena Gómez da mensajes muy contrarios cuando afirma que se encontró atrapada en relaciones “tóxicas”, donde la comunicación y la honestidad no fueron comunes.

Con Zach Sang, Selena Gómez habló sobre lo que él entendía sobre el amor: “Cuando eres más joven, confundes la codependencia con amor y acabas desarrollando una especie de adicción a la pasión y la frustración que sienten el uno hacia el otro, y crees que eso es estar enamorado o, al menos, eso es lo que pensé durante mucho tiempo”.

En el mismo programa, Selena Gómez también habló sobre su nueva etapa como soltera y que hoy lo más importante es su trabajo:

“Llevo muy, muy soltera desde hacer dos años… según te vas haciendo mayor, encuentras a personas que son adecuadas para ti y que están en el mismo punto de sus vidas… ahora mismo me lo estoy tomando con calma, de verdad”.

Selena Gómez en Instagram

Selena Gómez es una de las cantantes más famosas en las plataformas virtuales, sólo en Instagram la también actriz tiene un total de 159 millones 105 mil 700 seguidores, y a la fecha ha hecho mil 535 publicaciones.