Lucía Méndez: Alex Kaffie se disculpa con la actriz por años de insultos

La actriz mexicana Lucía Méndez apareció en un video junto al periodista Alex Kaffie, a quien le ganó la demanda por daño moral y difamación, luego de varios años de conflicto y litigio en los juzgados.

En la publicación (compartida en la cuenta de Facebook de OXTV el domingo 27 de octubre) aparece la actriz de “Colorina” junto al ex colaborador del matutino “Hoy” de Televisa, Javier Parra Cortés conocido como Alex Kaffie, y sus respectivos abogados.

Lucía Méndez era constantemente atacada por Alex Kaffie, quien se burlaba de sus cirugías. [FOTO: Instagram]

El periodista de espectáculos toma la palabra y reconoce el el daño, las ofensas y mentiras que dijo sobre Lucía Méndez en diferentes medios de comunicación a lo largo de varios años.

“Le ofrezco una disculpa por las expresiones impropias, las incorrecciones y las ofensas que hice contra ella, su persona y su imagen. Quiero ofrecer y reiterar esta disculpa, pues ella es una mujer honorable, una mexicana con una trayectoria internacional, cuyas telenovelas icónicas y trayectoria abultada me merecen todo mi respeto”, expresó el periodista de espectáculos.

Acto seguido ambos se estrechan las manos mientras que la protagonista de las telenovelas “Tú o nadie” y “Golpe bajo” afirma que están “firmando la pipa de la paz”.

El conflicto entre Lucía Méndez y Alex Kaffie llegó a los tribunales en 2016, luego de que la actriz se sintiera harta de los ataques que recibía del conductor.

“Siempre me atacaba mucho, que mis cirugías, mis cirugías...¡y lo demandé! [...] La suprema corte me dio la razón a los cinco minutos, y gané. Él metió un ampara para que no tuviera que pagarme , y lo perdió. ¡Los tiene que pagar!”, declaró la actriz en enero del 2018, durante una entrevista con Adela Micha para La Saga Live.