Lorena Álvarez sobre juicio contra su expareja: “Mi verdad es irrefutable”

La periodista Lorena Álvarez utilizó su cuenta de Facebook para anunciar que en el mes de noviembre comenzará el juicio contra Juan Mendoza, su expareja sentimental.

“La justicia divina es perfecta. Y como devota del Señor de los Milagros que soy, hoy en procesión, no puedo más que sentirme bendecida al llegar a casa y por fin, más de 2 años después de mi denuncia de agresión, este 13 de noviembre comenzará el juicio contra mi agresor”, expresó la periodista al inicio de su mensaje en Facebook.

[object Object]

“Ahora si, comienza la batalla final en el Poder Judicial. ¿Cuántos años demorará? No importa. Yo ya gané. Mi verdad es irrefutable. No porque yo lo diga sino porque todos los peritajes de las instituciones del Estado así lo han determinado. No pudieron callarme”, agregó la presentadora de televisión.

Lorena Álvarez

Lorena Álvarez y el día que denunció a su expareja