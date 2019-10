Jungkook de BTS presenta su nuevo tatuaje inspirado en Nirvana

Jungkook no deja de sorprender al ARMY de BTS, tras colocar las letras de su fandom en sus nudillos, ahora deja entrever un nuevo tatuaje con una frase significativa.

Durante el segundo concierto del encore de “Love Yourself: Sepak Your Self (The Final)”, se descubrió que debajo de la manga de la chaqueta del idol K-pop había escrito una frase de Kurt Kobain, líder de la banda de grunge estadounidense, Nirvana.

Jungkook de BTS se tatuó una frase de la canción “Stay Away”. [FOTO: Twitter]

El nuevo tatuaje se ubica en el antebrazo derecho junto a la imagen de una mano cornuta cadavérica.

“Rather be dead tan cool”, cuya traducción al español sería “Preferiría estar muerto que ser cool”.

La inscripción pertenece a la canción “Stay Away”, décimo tema del álbum de 1991, Nevermind, cuya letra fue escrita por Kurt Cobain, y que se interpreta como un alegato contra la conformidad.

Para el miembro de BTS el verso resulta especialmente significativo y lo llegó a incluir en su perfil de BTS FESTA 2014.

“Si el tatuaje de Jungkook es real me alegra que pueda expresarse y hacer con su cuerpo lo que quiera. Él debe dejar las críticas a un lado y hacer lo que le guste”, expresó un miembro del ARMY en Twitter.

BTS: Euphoria de Jungkook rompe récords en Genie

Otro motivo de celebración para el fandom de la boyband coreana, es el nuevo récord que alcanzó la canción en solitario de Jungkook en la plataforma de música coreana Genie.

Jungkook de BTS logró una meta importante en la plataforma musical Genie. [FOTO: Instagram]

“Euphoria” logró llegar a la marca de 1 millón de oyentes, lo cual resulta significativa teniendo en cuenta que no se le hizo ninguna promoción en Genie.

De esta forma, el tema de Jungkook se ubica en la posición en la primera posición de la tabla de canciones en solitario de BTS en Genie, y en el puesto 13 de las canciones con mayor número de oyentes únicos en la plataforma musical.