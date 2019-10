Kanye West asegura que Dios lo salvó de su adicción a la pornografía

El rapero Kanye West es una estrella mundial en el mundo de la música. Es esposo de la socialité Kim Kardashian y parece que su vida mejoró desde que nacieron sus cuatro hijos.

Sin embargo, el artista contó que no fue siempre feliz ya que tuvo que pasar por momentos que le marcaron para siempre. En una entrevista que tuvo con Apple Music Beats 1, Kanye West comentó que se convirtió un adicto al sexo luego de que su madre falleciera.

[object Object]

“Para mí, PlayBoy fue mi entrada de lleno a la adicción por la pornografía. Mi papá me dejó una PlayBoy por ahí cuando tenía cinco años. Eso afectó cada decisión que tomé por el resto de mi vida”, comentó el cantante sobre este trauma que terminó por afectar sus relaciones al crecer.

“Desde los cinco años hasta ahora, estuve tratando de dejar ese hábito. Estaba presente, como si estuviera bien. Me levantaba y me decía ‘no, no está bien’”, confesó Kanye West en la entrevista que duró alrededor de tres horas.

Muchos de sus usuarios se preguntaron por qué desde tan pequeño su padre le dio ese tipo de revistas. El rapero comentó que eso se convirtió en una adicción cuando su madre falleció: “Algunas personas se ahogan en drogas. Yo me ahogué en mi adicción”.

Para finalizar, el esposo de Kim Kardashian dijo que ahora está con el poder de Dios y gracias a él ha podido salir de ese pasado: “He tenido la oportunidad de tomar control de mí mismo”.

Kanye West

Kanye West lanza su disco dedicado a la religión

El pasado 25 de octubre, el rapero expuso su último disco al que llamó ‘Jesus is King’ por todas las plataformas digitales. El disco contiene 11 canciones y en conjunto hacen 25 minutos, estas tienen participación de Jaden Smith, hijo del actor Will Smith y Brad Pitt además de otros artistas.

Este nuevo proyecto tendrá un documental que llevará el mismo nombre y para NAvidad de este año será lanzado. Además, Kanye West confirmó que está preparando otro disco al que nombrará ‘Jesus is Born’.