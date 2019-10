Antes y después de Joaquin Phoenix por su cumpleaños número 45

Este 28 de octubre el actor Joaquin Phoenix celebra sus 45 años de edad y a manera de conmemorar el día de su nacimiento, aquí un recuento de la vida del actor que dio vida al “Joker”.

Pese a que consolidó su carrera en Estados Unidos, Joaquin Phoenix nació en Puerto Rico y a la edad de 3 años viajó a Los Ángeles junto a su familia. Desde muy pequeño sus padres se encargaron de desarrollar sus instintos creativos por su acercamiento al mundo artístico.

Joaquin Phoenix junto a su hermano mayor. Foto: Captura Instagram.

PUEDES VER Joaquin Phoenix pasa vergüenza durante entrevista [VIDEO]

Su madre comenzó a trabajar como secretaria en la NBC y su padre se convirtió en arquitecto paisajista. Sus padres contrataron a un agente que, finalmente, introdujo al joven actor en el mundo de la interpretación. Los primeros trabajos de Joaquin fueron en campañas publicitarias y breves apariciones en dos shows de televisión en los que se presentó con su hermano River Phoenix.

Joaquin Phoenix comenzó su carrera como modelo. Foto: Captura Instagram.

Hizo su gran debut en la pantalla grande en la película “Space Camp”, filmada en 1986, y su primer papel como protagonista llegó gracias a la película “Russkies”, en 1987. Pronto se confirmó como una estrella infantil gracias a “Parenthood” en 1989, antes de decidir retirarse del mundo de la actuación durante un breve espacio de tiempo (dos años) y trasladarse a vivir a México y Cuba con su padre.

Joaquin regresó a la vida pública bajo trágicas circunstancias, ya que fue la persona que marcó el 911 cuando su hermano River Phoenix sufrió una sobredosis de drogas a las afueras de un club nocturno de Hollywood, llamado The Viper Room.

Joaquin Phoenix junto a su fallecido hermano River. Foto: Captura Instagram.

Tras aquella tragedia, Joaquin era reacio a volver al mundo de la interpretación, pero finalmente lo hizo gracias a la insistencia de sus amigos. Fue entonces cuando de nuevo volvió a cambiar su nombre “Leaf” por Joaquin. Interpretó a un problemático adolescente en la película de “Gus Van Sant Todo por un sueño”, interpretación que le valió excelentes críticas.

Después vendría “El secreto de los Abbott” en la que conocería a Liv Tyler y con la que iría a vivir como pareja durante tres años.

El año 2000 marcaría un antes y un después en su carrera. Ese año interpretó al Emperador Commodus en “Gladiator”, papel que le supuso una nominación a los Premios Oscar y al Globo de Oro como mejor actor de reparto.

Joaquin Phoenix en la película "Gladiador".

Tras participar en películas como “Hotel Rwanda”, “Walk the Line”, “We Own the Night” y “Reservation Road”, en octubre de 2008 Phoenix da un golpe mediático anunciando su retirada definitiva del cine para dedicarse a la música como intérprete.

Su aspecto físico cambió notablemente, decisión que fue ampliamente difundida a raíz de una entrevista que ofreció para The Late Show conducido por David Letterman, donde se mostró parco y distante. Un año después presentó en el Festival de Venecia, junto a Casey Affleck, un falso documental dirigido por este último sobre este giro en su vida, titulado “I’m Still Here” y que generó una fuerte reacción en el público.

Joaquin Phoenix

Phoenix volvió al programa de Letterman, donde explicó que la película era una exploración de las celebridades en los medios y su consumo masivo, una suerte de deconstrucción de su alter ego en el afán de buscar nuevas formas expresivas. El 31 de agosto de 2019, se estrenó la película “Joker”, dirigida por Todd Phillips.

Joaquin Phoenix antes de convertirse en famoso

Joaquin Phoenix cuenta con tres nominaciones al Oscar, ha ganado un Globo de Oro, un Grammy, la Copa Volpi en el Festival Internacional de Cine de Venecia y obtuvo el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes.