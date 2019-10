Antonio Pavón a Janet Barboza tras acusarlo de encubrir a Pedro Moral: “Te callas y hablo yo”

Antonio Pavón se comunicó con el programa “Válgame” para hablar sobre la supuesta agresión de Pedro Moral contra Doménica Delgado y terminó protagonizando una tensa discusión con Janet Barboza.

El exnovio de Sheyla Rojas dijo que nunca escuchó que Moral fuera agresivo y aseguró que la discusión que tuvo con este en una discoteca no fue tan violenta como la describió la modelo en “El valor de la verdad”.

Al oír esto, Janet Barboza dejó entrever que el español estaría encubriendo la actitud que tuvo el empresario. “Yo tengo la sensación de que Antonio quiere encubrir a Pedro Moral ¿Por qué?, no lo sé”, mencionó vía telefónica con “Válgame”.

Janet Barboza y Antonio Pavón

Esto generó la indignación de Antonio Pavón, quien manifestó su molestia contra la conductora. "Mira, Janet, yo no tengo que encubrir a nadie. Si tú quieres mentir, miente tú”, aseveró, a lo que la presentadora respondió: “Yo no dije encubrir, dije que estás pasándolo por agua tibia”.

“Yo no miento, no encubro a nadie, ni voy a entrar en tu juego”, resaltó Pavón. “Entonces, ¿Doménica miente?¿Crees que Doménica miente?”, insistía la ‘Rulitos’, mientras el español intentaba expresarse.

Al ver que Janet Barboza no lo dejaba hablar, Antonio Pavón perdió la paciencia y lanzó un fuerte comentario contra esta. “¿Me dejas hablar? Si te puedes callar, te callas y hablo yo”, aseveró, de manera enfática, provocando la molestia de la conductora de “Válgame”, quien no se quedó callada y le dijo: “A mi me hablas bonito, acá si quieres faltarle el respeto a una persona a mi no, yo no te lo voy a permitir. Estás acostumbrado a faltar el respeto y yo no te lo voy a permitir”.

Doménica Delgado acusa de agresión a Pedro Moral

Como se recuerda, durante su participación en “El valor de la verdad”, Doménica Delgado aseguró que tuvo una fuerte discusión con Pedro Moral cuando este se encontraba en estado de ebriedad, y que el empresario la empujó fuera del carro en movimiento.

“Nos empezamos a pelear horrible y en una de esas, me empujó del carro. Cuando se molestaba, golpeaba la pared”, señaló.

Doménica Delgado se llevó 25 mil soles en “El valor de la verdad” tras confirmar que le fue infiel a Pedro Moral.