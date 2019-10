Finalistas regresan a la pista de ‘El dúo perfecto’

Redacción

Gisela Valcárcel inició una nueva temporada de su reality sabatino, esta vez bajo el formato de ‘El dúo perfecto’, para el cual convocó a diversos artistas que ya han pisado la pista de baile.

Así, una de las parejas que emocionó por su retorno al programa fue Mayra Goñi y el cubano Nesty. Ambos se adueñaron del escenario al interpretar el tema ‘Desde esa noche’ de Thalía y Maluma, culminando su presentación con un tierno beso.

“Siempre el comienzo de algo es especial, pero espero que esta nueva oportunidad nos ayude a seguir creciendo en el escenario”, mencionó Mayra.

En tanto, Sandra Muente, quien se coronó como la ganadora de la primera temporada 2019 de ‘El artista del año’, regresó para retarse a sí misma. Ella formó dúo con Shantall y tras interpretar ‘What a feeling’ fueron catalogadas como las mejores voces según el jurado.

Pese a ello, la fiesta la armaron las cubanas Vernis Hernandez y Daylin Curbelo. A ritmo de ‘Devórame otra vez’ de Azúcar Moreno se metieron al público al bolsillo.

“Somos dos cubanas juntas con el corazón peruano. Estamos felices de hacer dupla en el escenario, hemos dado lo mejor pero la próxima venimos con más fuerza, más calientes y más fuego”, refirió Vernis, quien no descartó presentar un show con Daylin para el público.

El programa de canto y baile además fue escenario para la recientemente ganadora de la segunda temporada de ‘El artista del año’, Amy Gutiérrez.

“He vivido una semana de muchas sorpresas, sudor y lágrimas, pero todo valió la pena. Estoy agradecida por el apoyo de toda la gente, en especial del apoyo de mi barrio Gambetta en el Callao. Ahora vuelvo porque quiero demostrar que una copa no me hace mejor que nadie, así que he venido para seguir aprendiendo”, anotó Amy quien, con un renovado cambio de look, cantó a dúo con el actor Miguel Álvarez, quien precisamente quedó finalista en el reality anterior.

Michelle Soifer también se sumó al programa por su revancha. Caracterizada como Madonna interpretó ‘Like a Virgin’, haciendo dupla con Edson Dávila ‘Giselo’, quien apareció en el escenario como Michael Jackson para cantar ‘Thriller’.

“Hemos sido los únicos que hemos hecho caracterización, pero lo importante es que el público se divierta. Sé que si seguimos trabajando duro y parejo vamos a salir vencedores, así que estén atentos a esta dupla”, señaló Soifer.

Entre los participantes también se encuentra Natalia Salas, quien quedó finalista en temporadas anteriores. La actriz tuvo como compañero a Mario Hart. A ritmo de Becky G y Bad Bunny, demostraron su talento en el escenario. “Hemos empezado con un alto puntaje para el jurado, lo cual nos emociona pero todavía hay mucho potencial para presentar en las siguientes galas. Que se agarren los demás porque nosotros venimos con todo”, mencionó Mario Hart.

Datos

Parejas. Otros de los participantes que se sumaron al reality fueron la dupla conformada por Alejandro Benites ‘Zumba’ y la cantante Briyit Palomino, así como el cumbiambero Ángelo Fukuy y el actor Braulio Chappell.