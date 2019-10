Eva Ayllón sobre crisis del Perú: “Me da la impresión que estamos en Sodoma y Gomorra”

La cantante criolla Eva Ayllón brindó una entrevista para el programa “De película”, conducido por Verónica Ayllón, donde habló acerca de la crisis social y política que se encuentra atravesando El Perú.

En dicho encuentro, la intérprete de “Ritmo color y sabor” aseguró que prefiere no opinar sobre la realidad política del país. Sin embargo, aseguró que, lo que le gustaría decir al respecto, lo manifiesta a través de su música.

[object Object]

"Yo no hablaré de política, no sé nada de política ni me interesa. Mi política sale de mi boca y se transforma en canciones”, comentó en el programa de ATV.

En este sentido, la criolla reveló que uno de los temas donde hace referencia a la crisis política que vive el país es “Despierta América”. “Hace poco lancé un videoclip del tema escrito por Irma Patiño que se llama ‘Despierta Perú’ y esa es mi manera de expresar mi tristeza por mi país", indicó.

En otro momento, Eva Ayllón lamentó que, en los últimos meses, hayan ocurrido una serie de crímenes atroces. Fue por esto que la cantante comparó a nuestro país con Sodoma y Gomorra.

“A mí me da mucha vergüenza y tristeza prender y ver los canales de televisión, el ver como de la pantalla empieza a brotar sangre con todas las cosas tan terribles que están pasando. Me da la impresión que estamos en la época de Sodoma y Gomorra”, manifestó, con total indignación.

Eva Ayllón agradece a los Grammy Latinos por “premiar al Perú”

Luego de que le revelaran que recibiría el Grammy a la Excelencia, Eva Ayllón aseguró que los Grammy Latinos no solo premian a los artistas, sino al Perú entero.

“Yo siento que no me premian a mí, están premiando a mi país, nuestra cultura, nuestra música. Siento más responsabilidad ahora, si antes me cuidaba, de aquí para adelante será más, pensar el doble para que todo sea perfecto”, expresó la criolla.