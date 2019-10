Christian Domínguez rompe su silencio y asegura: “Yo di todo lo mejor de mi”

El cantante Christian Domínguez rompió su silencio para referirse a los verdaderos motivos por los que renunció a Latina, donde conducía el programa “Se pone bueno” junto a Pamela Franco.

“(Renuncié) porque yo no trabajo a pilas. Yo no voy a estar en un lugar donde no me protegen o no me cuidan”, fueron las primeras declaraciones del cumbiambero al ser consultado sobre su retiro.

El líder de la Gran Orquesta Internacional dio a entender que se sintió incómodo al hablar sobre su ruptura con Isabel Acevedo y también del “ampay” donde parecía besar a Pamela Franco en “Válgame”, programa de Latina. “Yo di todo lo mejor de mi, hasta me senté a conversar de mi vida privada. Lo hice porque me lo pedían de favor y yo siempre di la mejor cara para el canal”, señaló. “Ya respondí porqué, ahora voy a seguir trabajando en lo mío”, añadió.

Christian Domínguez

Christian Domínguez aseguró que, ahora que no trabaja más en Latina, el canal es libre de continuar refiriéndose a su sonado rompimiento con la popular ‘Chabelita’. “Di un paso al costado para que puedan explayarse en todo sentido y no haya ningún problema. Al fin y al cabo yo trabajo, igual yo no vivo de esto”, aseveró.

Al ser consultado sobre las recientes declaraciones de Isabel Acevedo, quien aseguró que tiene una prueba que evidenciará que él le fue infiel, el cantante prefirió no opinar al respecto. “Ese tema ya murió, solo que lo quieren hacer más largo. No van a encontrar respuesta de ninguna de las partes”, aseguró, de forma enfática.

Como se recuerda, Christian Domínguez reveló que terminó su romance con la bailarina Isabel Acevedo el mismo día que “Magaly tv, la firme” emitió un “ampay” donde el cantante parecía besar a Pamela Franco a la salida de una discoteca durante la madrugada.