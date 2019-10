Chris Pratt se ‘burla’ de su esposa por no saber cocinar y usuarios lo llaman ‘misógino’

Chris Pratt se volvió viral en las redes sociales después de que subiera una imagen de lo que su esposa, Katherine Schwarzenegger, estaba preparando para cenar. Muchos de sus seguidores lo tildaron de ‘misógino’ por quejarse que ella había quemado un panecillo.

El actor de ‘Guardianes de la Galaxia’ publicó en sus historias de Instagram sobre las artes culinarias de su esposa y escribió lo siguiente: “Orgulloso de mi amor por intentar cocinar esta noche. ¿Le fue bien? No. No, no lo hizo. Para nada”.

Luego puso una frase que Rocky Balboa menciona en una de sus películas: “No es cuántas veces te derribas, es cuántas veces te levantas… y sigues avanzando”, como diciendo que el bagel no tuvo oportunidad con Katherine Schwarzenegger.

“Sinceramente, simplemente no puedo imaginar lo que salió mal aquí. Bastante simple. Microonda. 2 minutos. Tal vez ella pensó que decía 2 horas. Pero quiero felicitarla por su esfuerzo. Este es un gran paso nena. Orgulloso de ti”, finalizó.

Después de subirlo a sus redes sociales, Chris Pratt recibió miles de comentarios negativos que lo calificaban de sexista. Uno de sus seguidores le dijo ‘misógino’ y que se cuiden de hombres como él.

“Puede ocultarlo bastante bien, pero la misoginia suena fuerte y clara a través del sarcasmo… puede pensar que está tratando de ser gracioso a su costa”, comentó un seguidor muy molesto.

Foto Instagram

Algunos dijeron que fue adrede que haya querido avergonzar a su esposa y más en redes sociales. Fueron más las mujeres quienes lo atacaron y defendieron a Katherine Schwarzenegger. El comentario que más destacó de su Instagram fue que una joven le dijo: “Haz tus propios bagel, ya tienes 40 años”.

Esto no quedó ahí ya que sus fanáticos le dijeron que estaba mejor casado con Anna Faris que con Katherine Schwarzenegger, hasta el momento el actor no ha respondido a ningún usuario y la foto sigue en sus redes.