Se separan. Mario Casas y Blanca Suárez le ponen fin a su relación

Tras meses de rumores por una posible ruptura entre Blanca Suárez y Mario Casas, la pareja de actores ha decidido ponerle punto final a su relación de dos años. El programa ‘Corazón’ de TVE confirmó este lunes la noticia.

Como ya se había especulado, la historia de amor de los artistas se había convertido en una ‘crónica de una muerte anunciada’. Por el momento no se sabe nada más de este desenlace, y tampoco los actores han salido a confirmar o desmentir la noticia.

Según el medio La Vanguardia, la razón por la que decidieron tomar caminos distintos fue la distancia y la incompatibilidad de sus apretadas agendas. Incluso, fue un tema que Mario Casas ya había mencionado durante el estreno de “Adiós”.

“Es complicado compaginar agendas. Pero no solo si tienes pareja o no, a mi me parece complicado en la vida”, comentó en aquel momento.

Blanca Suárez y Mario Casas en "El barco".

Los actores se conocieron hace ocho años durante las grabaciones de la serie "El barco". Ambos interpretaron a la pareja compuesta por Ulises y Ainhoa. En 2018 comenzaron un noviazgo tras compartir set de rodaje para el filme "El bar".

Seguidores de Mario Casas y Blanca Suárez sospechaban ruptura

Los seguidores de la pareja de actores ya especulaban que las cosas no iban bien desde hace una semana. El pasado 21 de octubre, durante el cumpleaños de Blanca Suárez, ambos no dedicaron tiempo juntos.

Blanca Suárez y Mario Casas en "El bar".

Incluso, Mario Casas no le saludó a la madrileña por su onomástico, algo raro pues él solía dejarle mensajes en sus redes sociales. Quizá el tiempo dirá si los dos se reconcilien, ya que hace unos meses la actriz declaró que planeaba “tener hijos y una familia" con el actor.