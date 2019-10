Difunden fotos de Bárbara de Regil con exceso de edición y ella responde con ‘amenaza’

Bárbara de Regil fue víctima de ataques en las redes sociales tras convertirse unas fotos suyas en viral. Una cuenta, que intenta desmentir a influencers, difundió las imágenes editadas con photoshop que la actriz mexicana publicó en Instagram.

La famosa actriz luce ante sus seguidores una vida fitness, lejos del alcohol y el tabaco, envía mensajes motivadores sobre mejorar el autoestima y aprender a aceptarse a sí mismo; sin embargo, todo sería falso.

[object Object]

La cuenta ‘What The Fake?’ denunció que la apariencia de Bárbara de Regil no es como se muestra en Instagram, por lo que sus más de 4 millones de seguidores estarían siendo engañados.

Bárbara de Regil: Fotos en Instagram con y sin edición. Fuente: Twitter

El perfil compartió varias imágenes en las que se puede ver que la protagonista de “Rosario Tijeras” sí uso Photoshop para editar algunas de sus fotografías. Además, según ella dejó de consumir tabaco hace años, pero en una de las fotos sostiene entre sus dedos un cigarrilo.

Bárbara de Regil: Fotos en Instagram con y sin edición. Fuente: Twitter

Desde edificios ‘chuecos’, glúteos más grandes y otras cosas que la cuenta descubrió. Los usuarios agradecieron al perfil por revelar que la también influencer Bárbara de Regil engañó a sus fans.

Bárbara de Regil: Fotos en Instagram con y sin edición. Fuente: Twitter

En una publicación, la actriz rechazó que la gente edite sus fotos porque era una señal de poco amor propio. "Quejarte no quema calorías... Usar photoshop en tus fotos, no te mientas sola", escribió en Instagram.

Bárbara de Regil en Instagram

Bárbara de Regil respondió con ‘amenaza’

La mexicana no se quedó callada y envió un mensaje a la cuenta de 'What The Fake?' para reclamarle por las fuertes críticas que está recibiendo en las redes sociales.

A través de Instagram, Bárbara de Regil compartió un video suyo con el perfil y le expresó: “Voy a denunciar tu cuenta con el director de Instagram”

Bárbara de Regil responde a cuenta de Instagram que difundió sus fotos.

La cuenta hizo pública la ‘amenaza’ luego dio a conocer que el contenido solo sirve para informar mas no para generar ataques a los influencers.