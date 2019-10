Yola Polastri compara a Angie Arizaga con la protagonista de “Cincuenta sombras de Grey”

La popular “Chica de la tele” Yola Polastri se mantiene firme en sus críticas sobre los programas concurso y tuvo severos comentarios para algunas figuras de la farándula, como Christian Domínguez, Tilsa Lozano, Nicola Porcella y algunos ‘chicos reality’.

Durante una entrevista con el programa Magaly TV la Firme, la animadora infantil se refirió a la pasada relación entre Nicola Porcella y Angie Arizaga, quienes protagonizaron un video que evidenciaba los malos tratos del ex ‘guerrero’ hacia la modelo.

“No es un Dios para que lo venere y para haga lo que él diga. ¿Es cincuenta sobras de Grey? ¿La sumisa? No pues, la sumisa chola, o sea a la peruana", señaló Yola Polastri.

Yola Polastri arremete contra Angie Arizaga

Además, arremetió también contra Nicola Porcella, a quien le recomendó ir al neurólogo debido a sus actitudes.

“Es lo que hemos visto nosotros recién, pero el trato ese no creo que sea solamente de ese día. Si tiene ese tipo de problemas pues no debería tomar, debería tener un doctor para que pueda darle la pastilla o el neurólogo, no sé, de repente no le irriga bien el litio en la cabeza”, afirmó.

Angie Arizaga y Nicola Porcella

Por otro lado, Yola Polastri defendió a los programas infantiles de los años 90 y señaló que tenían mejor contenido que los que se ven actualmente.

“Tengo mis propias opiniones como productora y formadora de talentos. Los programas infantiles fueron eliminados en el Perú por una calidad de programas y contenidos deplorables. Los niños tenían su propio espacio, se lucían, aprendían y divertían. Hoy salen en TV solo desgracia”, expresó la “Chica de la tele” a través de su cuenta de Twitter, en clara alusión a los programas concurso como “Esto es guerra” y el desaparecido “Combate”.