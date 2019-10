Tatiana, “La Reina de los niños”, sufre parálisis facial y lo toma con humor [VIDEO]

Durante su gira por Estados Unidos, Tatiana Palacios Chapa, la artista conocida como “La Reina de los niños”, sufrió una parálisis facial. La mexicana mostró a sus seguidores cómo estaba su rostro y afirmó que sus shows iban a continuar.

A través de su cuenta de Instagram, Tatiana dijo que es muy transparente con sus seguidores y por eso les dejaba ese clip explicando que estaba mal de salud desde hace dos días.

“Tatifans y amigos, les tengo que grabar este video porque siempre he sido transparente con ustedes, les he contado todo lo que he pasado en mi vida y más. Y si esto puede ayudar a alguien, pues que lo tomen en cuenta”, se le escucha decir.

Mientras hablaba la parte izquierda de su cara no se movía, su ojo no parpadeaba del todo y los fanáticos notaron que su ceja estaba quieta. Por otro lado, su lado derecho sí reaccionaba a los movimientos de la artista.

“Me dio parálisis facial el día de ayer bajándome del avión por la baja de defensas, de no dormir lo suficiente, la vida del artista, y por el cambio de clima principalmente. Pues había mucho frío en los aviones y cuando salí, este ojo llora porque no se puede cerrar”, dijo mientras se reía de su mal.

¿Se cancelarán los shows de Tatiana?

Tatiana está de gira con “Fiesta Tour” por California y aseguró que ni uno de sus shows será cancelado, al contrario, solo se alejó de los medios de comunicación porque no quería que la vean así.

“Hay que tomar las cosas con humor, les debo esta explicación. Fue porque yo no paré los shows, yo no cancelé nada, lo único que cancelé fueron las entrevistas con varias casas televisoras”, admitió.

Tatiana, “La Reina de los niños”, sufre parálisis facial

“Pero si me ven aquí en los shows en Santa María en el Circo de los hermanos Caballero, medio chueca pues no se asuste, esto se me va quitar. Ya fui a los hospitales aquí en Estados Unidos, ya me dieron mis medicinas, mis tratamientos y rehabilitación de masaje”, afirmó Tatiana.

La “Reina de los niños” agradeció a sus fans por la preocupación y dijo riéndose: “Salgo como chuequilla, no puedo pronunciar la p”.