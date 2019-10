Selena Gómez confiesa que hermano de Billie Eilish produjo tema inspirado en Justin Bieber

Selena Gómez ha vuelto al radar musical con “Lose You To Love Me”, una fuerte canción cuya letra está inspirada en el último periodo de su relación con Justin Bieber. Pocos saben que este tema tiene un fuerte vínculo con Billie Eilish, ya que el hermano de esta produjo el más reciente tema de la exchica Disney.

En una entrevista realizada para Sirius XM´s Hits, Selena Gómez reveló que el hermano de Billie Eilish, Finneas, se enamoró de la letra de “Lose You To Love Me” y se ofreció a producir el mismo. De hecho, fue la decisión más acertada que pudo tomar la cantante, ya que el video de dicha canción, sólo en Youtube, ya cuenta con más de 73 millones de reproducciones, sólo 4 días después de su lanzamiento.

En sus declaraciones a la mencionada emisora, Selena Gómez es consultada sobre cómo fue trabajar dicha canción al lado del hermano de Billie Eilish, a lo que ella responde.

“Fue muy genial, de hecho, sucedió al último minuto. Terminamos de grabar la canción y él estaba al mismo nivel que yo, al igual que con Billie. Él toco la canción, y le dijimos ‘¿Crees que puedes agregar algo a la canción?’, el fue muy amble en decir ‘totalmente’ y el agregó ese toque final que hizo una gran diferencia. Lo escucho y es verdaderamente increíble”, aseguró Selena Gómez.

Selena Gómez se ha vuelto a poner en lo más alto del mundo musical tras una larga ausencia sin editar material alguno, y la balada “Lose You To Love Me” es la muestra que la cantante ha vuelto con todo para retomar su carrera. Hace tres días estrenó un segundo video llamado “Look At Her Now”, una canción más pop que se asemeja mucho al sonido hecho por la propia Billie Eilish, que es producida en su totalidad por su hermano Finneas.

En cuanto a Billie Eilish, esta se encuentra próxima a grabar material para el que será su segundo disco. Así lo dijo su hermano Finneas en una entrevista a Zane Lowe en Beats 1:

“También creo que el beneficio es que, debido a que he encontrado un verdadero éxito en la creación mientras estaba en el camino, no me asusta tanto como creo que solía hacerlo. Cuando estábamos de gira a muy pequeña escala, tu día es muy intenso y enfocado en montar el programa porque estás haciendo todo tú mismo”.

Selena Gómez y Billie Eilish en Instagram

En Instagram, Selena Gómez es una de las famosas con mayores visitas contando con casi 159 millones de followers, en tanto que Billie Eilish suma unos 41 millones de seguidores.