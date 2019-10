Peruana en video ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen

Redacción Fama

Después de una convocatoria hecha en agosto, miles de seguidores de Queen –entre ellos músicos y bailarines– participaron en las celebraciones por el billón de vistas de ‘Bohemian Rhapsody’, el primer video grabado antes de los 90 en conseguir ese número de reproducciones. El objetivo era grabar nuevos videos de tres canciones legendarias de la banda: ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Don’t stop me now’ y ‘A kind of magic’.

Queen dice esto a través de su canal oficial en YouTube sobre el video en el que participa la cantante peruana Magali Luque. “Más de 120 países, 5.491 músicos y más de 10.000 presentaciones totales: ¡los campeones han llegado! Le pedimos a DJ Earworm que reconstruyera la pista usando las presentaciones. El nuevo video para fanáticos de Bohemian Rhapsody ya está disponible”.

PUEDES VER Freddie Mercury: El último pedido de amor que le hizo a Mary Austin antes de morir

En el minuto 4.44, la peruana Magali Luque aparece cantando (“So you think you can stone me and spit in my eye? /So you think you can love me and leave me to die?”) y tocando el charango. “Dije: ‘voy a hacer algo diferente, porque quizá los demás van a hacerlo con guitarra eléctrica’. Así que salí con mi charanguito, grabé esa parte que es la más rock y esa fue la que escogieron.

Acabo de ver en Instagram que ese video lo están pasando en New York en pantallas gigantes. Estoy feliz. Es la felicidad que le da a un fan, al saber que has sido escogido para un video oficial de ellos que está en su canal oficial”, nos dijo la multiinstrumentista.

Queen se unió con YouTube Music, Universal Music Group y Hollywood Records para iniciar las grabaciones con los fanáticos de la banda en el mundo. Para ‘A kind of magic’ participaron artistas visuales y para el nuevo video de ‘Don’t stop me now’, invitaron a la coreógrafa Polly Bennett, de la película protagonizada por Rami Malek. La coreografía fue aprendida y los fans subieron videos en solitario y en grupo, también patinadores sobre hielo e imitadores de Freddie Mercury.