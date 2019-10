Mónica Cabrejos reveló cómo descubrió la infidelidad de su pareja

La periodista Mónica Cabrejos reveló en su programa radial “Cosas de la vida”, que su expareja le era infiel, sin embargo, ella continuó su relación porque esperaba una prueba más contundente.

“La vez que yo descubrí que me era infiel, todo el mundo me lo decía, pero de 100, 99 y medio me decía ‘te está pasando esto’, y yo la verdad no es que no quería creer pero pensaba que en algún momento yo me iba enterar”, relató la conductora entre risas.

Incluso, reveló que encaró a su expareja con la intención de hacerle confesar sus sospechas pero a cambio recibió más maltratos. El susodicho le recomendaba visitar a un psicólogo cada vez que ella le hacía conocer sus sospechas. Mónica Cabrejos siguió indagando hasta descubrir la verdad.

“Hasta que no viera que había una prueba contundente. Yo iba y preguntaba y decía ‘Oye, me han dicho esto, tú conoces a esta persona’”, contó la figura de “Válgame”, quien ante las interrogantes, recibía respuestas como “es la envidia”, “estas loca”, “te estás obsesionando”.

“Pasaron como cuatro meses, cinco, y un día me dijo ‘llámame porque voy a estar en tal sitio, no estoy llevando teléfono’, en ese tiempo no era tan fácil usar el celular, llamo al amigo y el amigo... ¿la mentira tiene patas cortas no?, yo no conozco a ninguna que se llama... por decirte, Vanessa” contó la exvedette.

Ante la llamada que realizó Mónica Cabrejos, narró que el amigo de su ahora expareja la confundió con ‘Vanessa’, y fue así que descubrió el nombre de la amante de su ex.

“Es que yo estoy convencida que cuando alguien miente, hoy mañana, pasado o en diez años, tú te vas a enterar de la verdad. Así fue, ‘Hola, ¿ está fulanito?’ y el amigo me contesta ‘Vanesa, te lo paso’”.

Ante lo evidente, Mónica decidió encarar a su pareja de ese entonces y contarle la confusión de su amigo. Para su sorpresa, su exnovio continuó recomendándole asistir a un psicólogo, “Hazte ver, me dijo, hazte ver. Estas loca”, contó la conductora entre risas.

“Claro, muere en su palo y adivinen qué, hoy sigue casado después de 19 años con Vanessa, pero él nunca la conoció”, agregó Mónica Cabrejos estallando en risas.