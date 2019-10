Aseguran que Miley Cyrus está obsesionada con Liam Hemsworth y quiere darle celos

Ya han pasado tres meses desde que la separación entre Liam Hemsworth y Miley Cyrus se hizo oficial. Sin embargo, muchos aseguran que la cantante de “Slide Away” estaría obsesionada con su aún esposo, al punto que estaría decidida a sacarle celos al actor de “Los juegos del hambre” y para ello no tendría mejor idea que hacerlo usando a Cody Simpson, su actual pareja.

Tras la ruptura con Liam Hemsworth, Miley Cyrus tuvo un fallido amorío con la blogger Kaithlynn Carter y hoy se luce radiante con el joven cantante australiano de 22 años Cody Simpson, aunque más de uno duda de la veracidad de esta relación.

Miley Cyrus y Cody Simpson

Y es que diversos medios apuntan a que la relación entre Cody Simpson y Miley Cyrus podría deberse, entre otras cosas, a una estrategia marketera para impulsar la carrera del australiano, al punto que ha estrenado una nueva canción, “Golden Thing”, que asegura estar dedicada la ex de Liam Hemsworth, pero algunos apuntan a que esto no es posible dado que el romance no llega ni siquiera al mes para que sentimientos profundos (como expresa la canción) puedan aún aflorar.

Sin embargo, otros medios como Radar Online señalan que Miley Cyrus no quiere que todo termine con Liam Hemsworth, al punto de asegurar que la cantante, en estado de ebriedad, ha llamado en más de una ocasión al actor, pero sin mayor éxito, por lo que su plan no sería otro que sacarle celos a su aún esposo.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Otra fuente citada por Radar Online informa que la inesperada relación con Cody Simpson no sería más que una táctica de Miley Cyrus para buscar los celos como la atención de Liam Hemsworth.

“Este romance con Cody, la supuesta visita al hospital y el comportamiento constante del ‘mírame’ están diseñados para presionar los botones de Liam, y para ser justo, siempre funcionó en el pasado porque es un buen tipo que, finalmente, la ama. Pero ahora está rodando sus ojos y lavarse las manos de ella, incluso como amigo lo que, por supuesto, está volviendo loca a Miley”, aseguró la fuente de Radar Online.

Miley Cyrus con Cody Simnpson y Liam Hemsworth

En ese sentido, las fuentes citadas por Radar Online afirman que Miley Cyrus están enviando mensajes que sólo podría entender Liam Hemsworth a través de Instagram, como las fotos en la mencionada red social donde se deja ver con Cody Simpson.

Pero también la canción del australiano, “Golden Thing”, no sería sino una respuesta para Liam Hemsworth quien ha sido visto saliendo con la actriz Maddison Brown, ambos australianos y, aparentemente, mucho en común, lo cual habría enfadado a Miley Cyrus.