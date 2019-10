Laura Spoya: “Con mis monólogos busco empoderar a las mujeres”

Por: Patricia Lobato

A sus 28 años, Laura Spoya es modelo, exreina de belleza, esposa, influencer, mamá y -desde el año pasado- probó en el mundo del “stand up comedy”.

Laura Spoya se dio cuenta de que tenía esta pasión y empezó contando sus experiencias personales (buenas y malas), pero de una forma divertida y llevando un mensaje a su público. En esta entrevista conoceremos aún más acerca de esta interesante mujer.

Laura Spoya fue criticada por no subir mucho de peso cuando estaba embarazada.

El año pasado presentaste “La loca espera”, donde hablabas de tus relaciones fallidas, de tu actual esposo, pero, sobre todo, de tu estado de gestación (en aquella época estabas esperando a Emilia), ahora llegas con “Laura Spoya: el regreso” ¿De qué trata?

Para este monólogo me estoy enfocando en el tema de ser mujer, y al mismo tiempo ser mamá. Básicamente se trata de no perderse en el camino de la maternidad, ya que la mujer de este tiempo es capaz de hacer muchísimas cosas; plantearse nuevos retos sin la necesidad de dejar de ser quien es, solamente por el hecho de haber traído un hijo a este mundo.

Uno puede hacer todo bien al mismo tiempo, más que todo porque en esta época hay mucho machismo. Por más que estamos tratando de imponer nuestros derechos aún se ve eso. (En el show) me estoy enfocando, pero de una manera graciosa, pero al final -entre broma y broma- la verdad asoma entre qué es ser mujer en este tiempo y cuáles son los desafíos a los que tenemos que exponeros hoy en día.

Eres una persona muy abierta, dinámica en redes sociales. ¿A qué te has enfrentado?

A muchísimas cosas. Gracias a Dios me siguen muchísimas mujeres, es mi público principal. Para mí no hay nada más enriquecedor, porque es como una guía para muchas adolescentes, sobre todo a las que me siguen. Ahora en las redes sociales hay mucha sobre exposición, muchas mujeres que lo toman para ser modelos de Instagram y que las sigan muchos hombres. Me doy cuenta de que tener muchos hombres siguiéndote no te trae nada bueno. Nada más que un “like”.

Me he enfrentado a hombres que no me quieren mucho por como soy y por el mensaje que trato de dar a las mujeres. Ya me casé, así que no busco ningún hombre, me pueden odiar (risas).

Laura Spoya tiene casi dos millones de seguidores en Instagram.

Dices que muchos hombres te odian, ¿cómo lo sabes?

Me mandan mensajes diciéndome: “por tu culpa mi novia, tras ver tu Instagram, ha querido revisar mi teléfono” o “por tu culpa ya no me quieren perdonar la infidelidad”. Pero otros me escriben para pedirme consejos y ven las imágenes que subo; y hasta me consultan sobre qué cosas no deben hacer para no pelearse con su novia. Eso me parece muy interesante, muchos hombres van a mis shows obligados y así ven qué es lo que molesta a la mujer… es mejor pegarse al enemigo.

¿A dónde quieres llegar con el material que colocas en redes sociales?

Cuando llegas a tener un público femenino de tu lado, puedes hacer maravillas. Y lo que estoy tratando de hacer es un contenido que enriquezca y empodere a las mujeres. Y también haciendo “stand up comedy” de este tipo, que me acerque a mi público llevando el mismo mensaje desde el principio, de una manera muy graciosa.

Entonces, ¿consideras que con tus monólogos abres los ojos a las mujeres?

Yo creo que sí. Varias de las cosas que subo son las que en algún momento me han pasado. De cuando me sacaron la vuelta o la primera vez que he perdonado (fueron muchas veces). Con mi marido no, pues creo que ya aguanté muchas veces. Las mujeres que me siguen se dan cuenta de que uno no debe tener una relación tóxica, porque nunca prosperan. Tampoco es muy recomendable regresar con el ex, siempre lo digo. Ahora que soy mamá, he subido muchas referencias sobre eso, pero al mismo tiempo no dejo de ser mujer y seguir haciendo mis cosas. Yo creo que en el momento en que una toma la decisión de ser madre, muchas veces se pierde en el camino, a veces me pasa que no quisiera hacer nada y estar tirada en mi cama durante meses, y solo enfocarme en mi bebé, y decir que no tengo tiempo para nada más.

Uno tiene tiempo si realmente quiere hacer las cosas, esto es algo que siempre trato de llevar y que puedo hacer lo que quiera. Tener un hijo a lado no es un impedimento … es una compañía.

Laura Spoya y su esposo Brian Rullan

Te convertiste en madre a los 27 años. Supongo que has recibido muchos consejos de cómo criar un hijo…

Sí, miles de consejos, todos los días.

¿Te gusta que te estén aconsejando a cada momento?

La mejor manera de criar a un hijo es equivocándose en el camino. No existe madre perfecta e ir aprendiendo es algo muy bonito. Siempre dicen que el primer hijo es un experimento y es el que más caídas tiene, pero es porque una va aprendiendo en el camino. A veces es pesado que te estén dando consejos que no te piden. Es súper antipático cuando hacen eso.

A mi hija la llevo en una mochila ergonómica, que según he investigado, no afecta para nada al bebé. Sin embargo, hay gente que me dice: “pobrecita, le debe doler las piernas”, “veo su dolor”. Yo contesto como siempre, sin pelos en la lengua. Es cierto que me siguen muchas mamás que son muy sensibles y sienten que soy agresiva. Lo cierto es que no he cambiado. Además, no solo manejo contenidos para madres.

Laura Spoya y su hija Emilia.

A los pocos meses de nacida tu hija contrajo influenza

Sí, gracias a Dios ya está bien. Ya no se vuelve a enfermar de nada. De todos los ruegos que di, creo que tiene una barrera protectora enorme. Fue muy difícil para mí, creo que desde ese momento me volví extremadamente paranoica… cada vez que mi bebé vomita o algo parecido, estoy todo el tiempo encima de ella.

Después de la influenza todo cambió, ella duerme en el medio, todo el tiempo está conmigo, no dejo que una persona externa la cargue y quedo como la antipática. Ahora es una niña muy sana, come muy bien y creo que fue una prueba de fuego para todos en casa, mi mamá fue una gran ayuda para mí. A partir de ahí investigué sobre las enfermedades y de las vacunas que son tan importantes y necesarias, porque hay mucha gente que ahora es “anti vacunas”, que no entienden la gravedad de no ponerle vacunas a sus hijos,

¿Piensas tener más hijos?

Sí, uno más. Yo no soy de querer tener una familia numerosa, la verdad. Ya le dije a mi esposo, sea hombre o mujer, pero solo uno.

¿Lo quieres tener ya o te vas a tomar un tiempo?

De acá a dos años. No estamos apurados, primero debemos disfrutar de nuestra bebé, para dedicarle el tiempo suficiente, porque luego va a captar la atención el segundo. Quiero primero disfrutar a mi hija para tener otro bebito.

¿Cómo lidias con los malos comentarios que te hacen a través de las redes sociales?

Nunca toda la gente va a estar contenta con uno. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Estoy acostumbrada al hecho de que me critiquen desde que fui Miss Perú, al comienzo me afectaba, luego poco a poco, me di cuenta de que no tengo por qué complacer a todo el mundo. Al contrario, tengo que complacerme a mí misma con las personas que yo quiero y que la gente que realmente me gusta me va a seguir. Y a las que no les gusto, pues bienvenidos a no seguirme. ¿Cuánto tiempo tienen libre en sus vidas para hablar mal de una persona?, se deberían buscar una ocupación.

Cuando estabas embarazada te criticaron porque estabas muy delgada…

Sí, yo creo que hasta ahora hay gente que considera que necesariamente una mujer embarazada debe tener una panza enorme, sin estimar que hay diferentes tipos de cuerpo. Mi metabolismo es muy rápido, toda la vida he sido bastante flaquita. Cuando estuve embarazada subí 10 kilos, pero no se me notó mucho la panza, porque mi bebé nació pequeña

Tuve un embarazo muy bueno, mi hija nació sana, luego también llegaron las críticas, porque me recuperé rapidísimo y estuve flaca de nuevo. Creo que tendrían que conocerme más para opinar, porque las apariencias engañan muchísimo. Dicen que me ven antipática y no soy así. Me debería matar haciendo dieta, pero como más que un camionero. Me ven muy fina, pero la verdad es que no lo soy (risas).

¿Has pensado en volver a un certamen de belleza?

La verdad es que no es algo que me quite el sueño. Certamen de belleza no, pero hay otros concursos que están “guiñando el ojo”, pero todavía no puedo decir nada porque es a largo plazo. Agradezco mucho a Jessica Newton. Me da gusto estar en bastidores, donde no me preocupa ganar o perder…. Ya gané uno (Miss Perú 2015), así que no importa.

Dato:

Laura Spoya presentará este miércoles 30 su monólogo “Laura Spoya: el regreso” en el en el Patronato Centro de la Amistad Peruano Chino (Jr. Los Mogaburos 285, Jesús María) a las 8:00 pm, ambos días. Las entradas están disponibles en Joinnus, a partir de s/40.00.