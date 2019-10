Paulo Londra emocionó a sus fans con improvisación de freestyle en concierto en Lima [VIDEO]

La noche del último viernes 25 de octubre fue más que especial para sus fans de Paulo Londra, cantante argentino que regresó al Perú tras convertirse en uno de los artistas urbanos más importantes del momento, alcanzando más de 7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Desde que subió al escenario, en el Jockey Club del Perú, e interpretó su canción “Sigan hablando de mí”, el cordobés mostró que tenía preparado una presentación diferente a la que ofreció en 2018. Y así fue.

Grandes y chicos disfrutaron de su show, el mismo que duró aproximadamente una hora y media. Como parte de su setlist, el argentino de 21 años, que arrasa en las plataformas digitales YouTube, Spotify y Apple Music, cantó éxitos como “Luna llena”, “Maldita abusadora”, “Nena maldición”, “Te amo”, “Demasiado loco”, “Tal vez”, “Por eso vine”, entre otros.

Sin embargo, en una parte de su show, hizo un alto a las canciones que lo llevan a lo más alto de la música urbana y, a base de una corta improvisación, emocionó a los asistentes al recordar sus inicios en el freestyle de su país.

“Estamos en Perú. Estamos en Lima, sabes como a mí sí me salen las rimas. [...] Pasa que hice todo lo que tengo con saliva, lo hice con esfuerzo, hasta anduve tenso, pero ahora soy propenso. Anda con esfuerzo. Ahora voy intenso, deja que te explique que estoy en Perú y me encanta el ceviche. Yo no soy caniche(?), pero algunos tienen el flow de Stuart Little, y son chiquitos. No sé si me explico, pero soy un prototipo del tipo que nunca se equivoca y tipo que nada, que soy como la lava, que tiro la rima y vos sabés que no se apaga. Voy como si yo fuera un torpe en el juego y me enredo, y soy bueno, sabemos que hacemos lo que podemos, y ahora los amo. ¿Nos entendemos?”, rimó Paulo Londra.

Tras su presentación en Lima, el cantante regresó a Argentina, país en el que ofrecerá un concierto este 02 de noviembre en Buenos Aires.