Domenica Delgado tras confesar infidelidad a Pedro Moral: “No me arrepiento” [VIDEO]

Las confesiones de la modelo Doménica Delgado en el ‘Valor de la Verdad’ causaron mucha polémica en el mundo del espectáculo. Una de las que más resaltó fue en la que confirmaba una infidelidad a su ex pareja, el empresario Pedro moral.

Según Doménica, la relación ya se encontraba totalmente destruida. “Esto pasó cuando la relación estaba destruida al 100%. Fue un fin de semana que salí, me encontré con una persona que salí tiempo atrás y me enteré de muchas cosas que habían pasado, estaba decepcionadísima y le fui infiel, por así decirlo”, detalló la modelo.

Pero ahí no culminó el tema. El conductor del programa ‘Valor de la Verdad’, Beto Ortiz, preguntó si el accionar de la modelo fue impulsada por la venganza, a lo que ella afirmó de manera contundente; aunque no se animó a revelar la identidad del personaje con el que le fue infiel a Pedro Moral.

EVDLV Doménica Delgado

“¿Fue un acto de venganza? Sí, 100% y no me arrepiento. Me encontré con un chico que ya había salido en la discoteca y ya. Se lo merecía”, agregó Doménica Delgado.

Luego de las declaraciones de la modelo, todas sus amigas la respaldaron y comentaron que el comportamiento que había adoptado Pedro Moral, en esos momentos, les generó una gran decepción.

Cabe recordar que, la confesión de Doménica Delgado sobre su infidelidad a Pedro Moral, le sirvió para ganar 25 mil soles en el ‘Valor de la Verdad’, programa conducido por Beto Ortiz.