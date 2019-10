Doménica Delgado: “Maluma me dijo que no conocía a Sheyla Rojas”

Doménica Delgado se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” de Beto Ortiz y reveló detalles de su pasado amoroso con algunos personajes de la farándula local.

Durante su participación, la bella jovencita también habló de una extensa conversación que mantuvo con el cantante Maluma y señaló que el artista le confesó que no conocía a la conductora Sheyla Rojas.

“Estuvimos hablando de todo y sobre la gente que él conocía en el Perú. Él me contó que había trabajado aquí por un tiempo y que tenía muy buenas amistades... Entonces empezó a salir el tema y una amiga que estaba ahí con nosotros le preguntó si conocía a Milett Figueroa... Salió el tema y también le preguntamos por Sheyla Rojas, él me dijo que no tenía ni idea de quién era”, relató Doménica Delgado.

“Le mostramos una foto (de Sheyla Rojas) y dijo que no la conocía y ahí no más... Creo que algún tiempo los relacionaron, pero según me contó, él no se acordaba de ella y que conoce a muchas chicas, pero a ella no”, continuó.

Es importante mencionar que Maluma y Sheyla Rojas compartieron roles en el reality “Combate” cuando el artista urbano comenzaba su carrera musical y era poco conocido en la industria.

En otro momento de su participación, Doménica Delgado reveló que el empresario Pedro Moral la llamaba cuando mantenía un relación sentimental con la conductora Sheyla Rojas.

“El valor de la verdad” de Doménica Delgado

Doménica Delgado respondió 20 preguntas durante su participación en “El valor de la verdad” y se llevó 25 mil soles.