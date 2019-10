BTS bate récord Guinness en TikTok en solo 3 horas

La banda de Kpop, BTS, acaba de romper un nuevo récord después de que en su cuenta oficial de TikTok consiguiera más de un millón de seguidores en pocas horas. En el Twitter de Guinness World Record se dio a conocer esta noticia.

Esta aplicación fue creada en el 2016 y aquí las personas pueden subir vídeos graciosos o mini tutoriales, además, es posible insertarlo en otras aplicaciones y volverse populares.

Sin embargo, no es la primera vez que BTS logra este tipo de plus en su carrera ya que el videoclip de su tema “Boy With Luv” alcanzó má de 74 millones de reproducciones en menos de un día.

Los integrantes de BTS se habían retirado de la música y los escenarios por unos meses para tomar unas merecidas vacaciones. Su regreso fue la presentación que tuvieron en Arabia Saudita considerado una de los mejores eventos del grupo.

TikTok no es el primer récord de BTS

BTS ya había entrado al libro de Guinness luego de que se convirtieran en el primer grupo de K pop en posicionarse como número uno en la lista de los Billboard en el 2018 con su canción “Love Yourself: tear”.

Este 2019 fue igual con “Map of the soul: persona”. Los artistas están agradecidos con el apoyo de sus fans y prometen hacer más música.

BTS

¿BTS irán al servicio militar?

De acuerdo con el servicio militar obligatorio que tienen que realizar los ciudadanos surcoreanos, la agencia encargada de de BTS aseguró que ni uno de los siete integrantes lo hará este año debido a los conciertos que tienen.

Este tema salió a la luz luego de que G-Dragon, cantante de ‘Big Bang’ saliera del centro militar después de dos años.