Bella Thorne muestra su naturalidad al no depilarse las axilas

Bella Thorne ha causado revuelo hace unos días luego de promocionar su película para adultos ‘He & Him’. Fue tanto su éxito que recibió un reconocimiento por parte de PornHub y la actriz no sabía cómo expresar su felicidad.

En su cuenta de Instagram causó sensación cuando subió un vídeo bailando de manera muy sensual mostrando su bikini azul sin embargo, eso no fue tanto lo que llamó la atención de sus fanáticos sino sus axilas.

Ellos comentaron que no se había depilado y algunos la criticaron por verse antihigiénica. No es la primera vez que Bella Thorne se deja crecer los vellos y explica que no es por moda sino porque así se siente bien.

Mostrarse al natural le ha permitido amarse y aceptarse como es, cosa que según la actriz, no se ve mucho en las mujeres porque la sociedad está llena de estereotipos.

¿Por qué Bella Thorne decidió no depilarse?

La actriz y productora ha comentado la verdadera razón por la que sus axilas están como cuando era adolescente. Bella Thorne subió imágenes de Julia Roberts y Madonna mostrándose tal y como son y no dudó en hacer lo mismo.

Para ella la belleza no está en cómo la sociedad quiere que te veas, en ser más delgada, tener los labios perfectos, la nariz perfilada o el cabello rubio, sino que todas las mujeres deben amarse tal y como son.

Esta postura de Bella Thorne ha generado bastante polémica y a pesar de que unos no estén de acuerdo, ella siempre ha dicho lo que piensa y está acostumbrada a romper tabúes en favor de las mujeres.

Su vídeo ha recibido bastante reacciones por parte de sus fanáticos y se ha convertido en viral en pocos días.