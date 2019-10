Amy Gutiérrez sobre la infidelidad: “El que te la hace una vez, te la hace siempre”

A sus 21 años, Amy Gutiérrez se ha abierto paso en el mundo artístico con su gran talento en el canto el baile. Hace unos días ganó el certamen de “El artista del año”, alzando la copa entre lágrimas, como resultado de su esfuerzo semana tras semana.

La joven ‘chalaca’ fue entrevistada por un conocido diario local, donde habló sobre su infancia y su “despegue artístico”. Ella cuenta que desde pequeña inició ha estado muy ocupada en presentaciones, incluso tuvo que faltar al colegio en reiteradas ocasiones.

“Hubo una época en la que yo faltaba casi todos los días por presentaciones y concursos. No sé cómo me aguantaban, pero los profesores me apoyaban mucho con trabajos adicionales que siempre me dejaban”, cuenta Amy Gutiérrez.

Amy Gutiérrez en Instagram.

La artista contó además que era muy traviesa y risueña. Era la que ponía las bromas en su salón de clases. También destacó su humildad y que el dinero ganado por sus presentaciones, era para su familia.

"Antes éramos más humildes, nunca sobraba la plata. Desde muy chiquita he trabajado y por pequeño que sea el premio que yo ganase en algún concurso, el dinero lo llevaba para la casa y era bonito porque sentía que ayudaba", reveló.

Amy Gutiérrez como Susy Díaz.

Amy Gutiérrez habla sobre el amor

Amy Gutiérrez fue consultada por sus relaciones amorosas, respondiendo que no llegó a tener pareja en el colegio, y comentó que cuando se le acercaba un pretendiente, ella respondía: "No puedo porque tengo que cumplir 18 años para tener novio, porque las niñas no pueden tener novio".

En la conversación para el diario Trome, la artista manifestó que no busca el amor y rechaza las relaciones pasajeras.

"Soy de las personas que no busca el amor, espero que llegue, y tampoco me gustan las relaciones pasajeras, sino algo duradero [...] Siempre me he considerado una chica difícil de conquistar, tiene que pasar mucho tiempo para que acepte salir con alguien", expresó.

Amy Gutiérez y Juan Carlos Rey de Castro en "El artista del año".

Amy Gutiérrez no perdona una infidelidad

La ganadora de la segunda temporada de “El artista del año” dio una sincera respuesta tras consultarla si perdonaría una infidelidad. “No, jamás. Hombre que te la hace una vez, te la hace siempre. Con esos de lejitos no más”, aseveró.

Finalmente, la artista reveló que está comprometida, pero con la música. Sin embargo, no le cierra las puertas al amor. “El amor a uno lo hace vivir y no se busca, aparece”, agregó.

Amy Gutiérrez en Instagram.