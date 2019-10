Cielo Torres deja expuesto a acosadores sexuales en las calles de Lima

Cielo Torres realizó un video experimental donde pone al descubierto la “la triste realidad” que viven muchas mujeres en las calles de nuestra ciudad. La recordada Sabrina de la telenovela ‘Ojitos hechiceros’, fue víctima de acoso sexual en la capital limeña.

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante relató los momentos incómodos que pasó cuando decidió vestirse con un look casual y caminar por algunas calles de nuestra ciudad.

"¡Una ya no se puede vestir como quiere! Hoy salí a la calle con un conjunto que me encanta y es lamentable lo que me pasó", escribió en la descripción de la publicación.

"Soy Cielo Torres y quiero contar la difícil realidad que tenemos que vivir las mujeres cada vez que queremos vernos regias", contó la artista en el clip.

En las imágenes, grabadas por una cámara oculta, se muestra a Cielo Torres topándose con sujetos que le manda ‘piropos’ subidos de tono, lleno de palabras obscenas. Incluso, unos intentaron sobrepasarse con ella y faltarle el respeto.

"Estuve en la calle aproximadamente 40 minutos, ocho hombres me silbaron, cinco me dijeron algún tipo de obscenidad, cuatro intentaron de seguirme y dos trataron tocarme, y ninguno de ellos tuvo mi consentimiento”, manifestó.

“Mamacita, te llevo”, “qué rica estás”, son algunas frases que le dijeron los maleducados tipos.

Cielo Torres. Foto: Instagram.

Cielo torres se une a campaña social

Lo experimentado por Cielo es parte de una campaña de la marca Tayssir, que “no solo tiene como fin promover el respeto en la sexualidad, sino también que se conozca sobre el consentimiento que pueda dar una persona ante cualquier inconveniente que pueda surgir en su día a día.”

Captura de Instagram

La también cantante resaltó, en el mensaje final del video, que la ropa, el estilo o silencio no es motivo alguno para que una persona pueda faltarle respeto a la mujer.

La firma de prendas de vestir también compartió el experimento social en su cuenta de Instagram. “Al menos 7 de cada 10 mujeres han sido víctima de algún tipo de acoso callejero”, se rescata en el mensaje que acompaña su publicación.