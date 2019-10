Evelyn Vela aconseja a Xoana González sobre Renzo Spraggom: “Le gusta hablar mal de las mujeres”

La argentina Xoana González se da otra oportunidad en el amor, y esta vez lo hace junto a su compatriota y también modelo Renzo Spraggon, quien en el pasado protagonizó romances y escándalos con Marina Mora y Evelyn Vela.

Y un botón de prueba de la saludable relación que vienen llevando amos es el ‘ampay’ que en el que fueron grabados dándose efusivos besos. Por ello, Evelyn Vela, expareja de Renzo Spraggon y amiga de Melissa Klug, disparó los dardos contra el modelo argentino.

PUEDES VER: Rodrigo Valle se confiesa tras conocer nuevo romance de Xoana González

La empresaria lanzó críticas contra su ex y le aconsejó a Xoana González que se cuide de su compatriota. “A este tipo le gusta hablar mal de las mujeres, no de uno sino de varias, se cuelga de una porque no tiene luz propia”, descargó Evelyn Vela.

Además, precisó que nunca tuvo un romance con Renzo Spraggon. “Sí salimos, pero nunca tuve un romance con ese tipo, jamás fue nada mío”, detalló la también modelo, quien al ser invitada al programa ‘Magaly TV, la firme’ declaró que su vida ha sido más “lo que de Doménica Delgado y él lo sabe”.

Por su lado, Renzo Spraggon también reveló en el mismo programa que estuvo mantenido por una mujer. “Ella no quería que yo trabajara como stripper y me pagaba lo que ganaba y algo más, vivía como un rey, pero nos separamos porque sentía que estaba atrapado”, sentenció el ‘showman’.