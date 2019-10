Perú pierde en el Miss Grand International por terrible error [VIDEO]

Pese a que la modelo Camila Escribens, representante de Perú en el Miss Grand Internacional 2019, se encontraba entre las 10 favoritas, no llegó a pasar a la recta final del concurso de belleza que se realizó en Venezuela.

Camila Escribens fue una de las elegidas para una etapa del certamen en el que tenían que dejar un mensaje de paz, el cual fue evaluado por los miembros del jurado en el Miss Grand Internacional 2019.

Algunos usuarios en la red social Instagram que siguieron las transmisión en vivo del concurso de belleza manifestaron que la candidata peruana fue una de las fuertes competidoras, y que puedo quedarse con la corona.

El mensaje de paz de Camila Escribens recibió una serie de críticas en la red social Instagram. Algunos cuestionaron que ella haya hablado en inglés, mientras que otros aplaudieron que memorizó todas las palabras de su discurso.

El discurso de la candidata peruana en el Miss Grand Internacional 2019 tuvo un error evidente. Mientras hablaba, manifestó que nos encontrábamos en el siglo 24, un dato erróneo, ya que estamos en el siglo 21.

Mensaje de paz en el Miss Grand Internacional 2019

Este fue el mensaje de paz de Camila Escribens, representante de Perú. La ganadora del Miss Grand Internacional 2019 fue Valentina Figuera, Miss Venezuela.

“Buenas noches, Venezuela, estoy feliz de estar aquí. Para detener la guerra y la violencia debemos de educar a las personas desde muy jóvenes. La guerra no es la respuesta, que la violencia no nos va a llegar a ninguna parte. Vemos una y otra vez en el siglo 24 que nos hemos levantado y que seguimos vivos. Vemos hombres (ininteligible)... Vemos mujeres, vemos tiroteos en las escuelas. Tenemos alrededor de 50 millones de noticias de niños siendo víctimas de bullying. El suicidio es la tercera causa de muerte en lo jóvenes. Las vidas reales están siendo arruinadas aquí. Debemos pararnos y decir nunca más. No hemos llegado tan lejos para hacer esto. Nuestros ancestros han trabajado duro para esto, entonces debemos seguir con amor, paz y alegría para tener un mejor mundo”.

¿Quién ganó el Miss Grand Internacional 2019?

La ganadora del Miss Grand Internacional 2019 fue Miss Venezuela, la modelo Valentina Figuera.