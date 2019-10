Louta: “Los nuevos artistas deben esforzarse en hacer música propia”

Jaime Martín James, más conocido como Louta, se presenta este sábado 26 de octubre en el Festival L.I.M.A. El argentino de tan solo 25 años se mostró entusiasmado por su llegada a nuestro país, ya que es la primera vez que pisa suelo peruano.

"Estoy muy contento de venir a Perú. Es mi primera vez en Lima y eso me pone muy contento. Espero que sea la primera de muchas. Quisiera encontrarme con gente quiera escuchar música nueva", comentó Louta a pocas horas de su presentación.

El músico tocará parte de su álbum ‘Enchaste’, que combina beats que se derriten y melodías pegadizas combinado el pop, trap, cumbia y electrónica. Él comentó que las fusiones son una puerta, pero siempre manteniendo la esencia del ritmo.

El músico argentino fusiona diversos géneros en su último álbum.

"En el segundo disco ('Enchaste') hay muchos ritmos. Las fusiones están buenos, no creo que haya que cambiar la esencia, pero es lindo hacer propio cada ritmo".

Louta no solo es cantante, la joven promesa también es bailarín y actor. Sin embargo, él tiene una clara inclinación por la música.

“Si me dieran a escoger... me quedaría como músico porque es lo que más me gusta. La música viaja a través del aire y eso me parece muy potente. La música me parece una cosa universal que le pasa al ser humano”.

Finalmente, Louta señaló que el Internet es una gran ayuda para que los artistas nuevos puedan dar a conocer su arte.

"Me gusta mucho como está posicionados los artistas porque Internet permite que cualquier persona pueda mostrar lo que hace. Hay facilidades para que nuevos artistas surjan. Lo que si me parece es que deben poner más esfuerzo para que hacer música propia y no suene a repetición.

¿Dónde será el concierto?

El show se llevará a cabo este sábado 26 de octubre en Casa Paz Soldán del Centro de Lima. Las entradas están a la venta a través de Joinnus.

Cabe mencionar que Louta también se presentará con Elsa y Elmar.