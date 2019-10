Así fue la exigente rutina de Jennifer Lopez para convertirse en una stripper

Jennifer Lopez se encuentra en el mejor momento de su carrera, pues la más reciente película Hustlers ha acaparado toda la atención, sobre todo de los críticos de cine, quienes no solo han halagado la cinta, sino el desempeño de la cantante de 50 años.

Como se sabe, la cinta cuenta la historia de un grupo de strippers que se dedican a estafar a los hombres ricos con los que interactúan en el local nocturno donde bailan.

Sin embargo, para llegar a convertirse en una de esas chicas que bailan con poca ropa y hacen acrobacias en un tubo, Jennifer Lopez se sometió a una arduo entrenamiento.

Pero no solo ella se introdujo a duras clases, sus demás colegas Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo y Cardi B, tuvieron que prepararse para protagonizar la película Hustlers, que se estrenó en Estados Unidos el mes pasado con gran éxito.

Las actrices aprendieron a bailar como una stripper, escuchar audios de las verdaderas criminales, entender la complejidad de sus personajes y retratar la realidad de las bailarinas exóticas del país americano.

“Es muy difícil. Respeto mucho a las personas que hacen el baile del tubo”, declaró Jennifer Lopez, quien además reveló que tenía las piernas y brazos lastimados.

Por su parte, Constance Wu contó que escuchó cintas de la verdadera Destiny, su personaje en la cinta, para hacer más real su interpretación.

“Hay horas de grabación de su entrevista, y escuché esas cintas en un bucle y pude escuchar los lugares donde está orgullosa de sí misma, pude escuchar los lugares donde se esconde”, comentó.

Mientras que para algunas les fue difícil someterse a ciertos entrenamientos para dar vida a sus personajes, Keke Palmer se mostró feliz, pues gracias a Instagram obtuvo el papel

"Este papel me vino literalmente de mi Instagram, mi personalidad. He trabajado en la industria durante unos 15 años, pero la directora (Lorene Scafaria) estaba más familiarizada con mi Instagram y mi trabajo social. Ella me ha visto hacer entrevistas y ha visto mi comedia en mi página, lo cual fue muy refrescante para mí”, declaró.

En tanto, Lili Reinhart confesó que nunca visitó un club de striptease durante la filmación o antes de filmar, pero tomó dos clases privadas de baile.

“En realidad no me ves bailar en la película, pero quería entender de qué se trataba y fue increíblemente difícil y tienes que ser extremadamente atlético para hacerlo, no es algo fácil de hacer. Pero realmente te hace sentir sexy, como si fuera realmente sexy y divertido", señaló.

Por último, la rapera Cardi B, quien también aparece en dicha cinta, reveló que la pasó realmente mal, pues no tenía tanta libertad y le cansaba repetir las escenas.

“Los artistas (en la música) tenemos días largos, pero llenos de emoción, nos movemos. (Como actriz) tienes que esperar en el camerino hasta que sea tu turno y hacer la misma escena como 20 veces”.

¿Jennifer Lopez sería nominada al Oscar como Mejor Actriz?

Varios críticos de cine han quedado encantados con la actuación de Jennifer Lopez en Hustlers. La celebridad, quien da vida a ‘Ramona’, se robó aplausos y diversos medios internacionales señalan que la cantante podría llevarse su primer Oscar.