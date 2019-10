¿Gino Assereto le fue infiel a Jazmín Pinedo ?

En el programa “En boca de todos”, Sheyla Rojas quiso realizar su propia versión de “Atrapando infieles” de Badabun y revisó los celulares de los guerreros y combatientes. Una de sus “víctimas” fue Gino Assereto, quien sorprendió con el contenido en su teléfono móvil.

El novio de Jazmín Pinedo permitió que la conductora de televisión lea sus chats de WhatsApp y compartió con el público las destinatarias de sus mensajes.

“Hoy día me tienes que mostrar tu celular, porque hay personas que eliminan conversaciones. Yo sé que tú no eres así, porque vas a atreverte a darme tu celular”, empezó diciendo Sheyla Rojas.

“Es pisado porque la última conversación es con la china (Jazmín Pinedo)”, dijo como primera reacción de lo que encontró en el celular de Gino Assereto.

Según la ex chica reality, el guerrero tiene más conversaciones con amigas, que con varones. Lo hallado por la rubia de canal 4 provocó que le envíe un mensaje a su amiga, Jazmín Pinedo.

“Pero aquí hay otras conversaciones con varias mujeres: Silvia, Jessy, Livi, puras mujeres. ¿Ruth? Isabel, Pilar, Giovana, Katia, ¡Solo mujeres!”, manifestó.

“Y encima hay conversaciones a las que manda corazones y no tienen nombre. ¡Alerta, china!”, acotó.

Ante el “descubrimiento” de Sheyla Rojas, el chico reality aclaró que se tratan de personas que contribuyen desde su salud hasta artículos de uso personal.

“Katia es la fisioterapeuta, Giovana es del canal que siempre me pone mi vitamnina C, Pilar es la abuela de Arianita. Isabel es mi profe de canto, Jessy es la que me da los accesorios de mi teléfono”, indicó la pareja deJazmín Pinedo.

“Yo no borro porque yo no hablo (...) Tu has desvirtuado todo, me estás haciendo quedar mal. Pero no, la gente sabe que yo (estoy pisado)", enfatizó Gino Assereto dando por finalizada la entrevista con Sheyla Rojas.