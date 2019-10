Elton John tilda de “grosera” a Madonna por desmerecer trabajo de Lady Gaga

Elton John y Madonna mantienen una pelea desde hace unos años atrás, pero es hasta ahora que el cantante explica las razones de la enemistad.

El famoso músico británico se refirió sobre la ‘Reina del pop’ en su libro autobiográfico titulado “Me”, en donde ya causó revuelo tras asegurar que Michael Jackson “era un enfermo mental”. En el texto, el artista arremetió con todo contra la diva porque esta desmereció el trabajo de Lady Gaga.

Elton John y Madonna

Elton John no se guardó nada en sus memorias y calificó de "desagradable” y “grosera” a Madonna porque atacó a la intérprete de “Bad romance”.

El conflicto se originó por los comentarios sobre la similitud entre dos canciones, “Express yourself” de Madonna y “Born this way” de Lady Gaga, cuando esta última estaba en los inicios de su carrera.

Elton John y Madonna

A Madonna no le agradó para nada la comparación y en una entrevista con la cadena ABC dio a entender que era superior a la neoyorquina. “She is reductive”, dijo entonces, que puede traducirse a “ella es inferior”.

Ante esto, Elton John dijo no entender “por qué Madonna tuvo que ser tan desagradable sobre este tema, especialmente cuando afirma ser una abanderada de las mujeres (...) Una artista consolidada no debería arremeter contra otra más joven justo cuando está en el comienzo de su carrera”, comentó.

Lady Gaga responde a críticas de Madonna

En el documental Gaga: Five Foot Two (producido por Netflix), Lady Gaga reconoció que admira a Madonna, pero no estaba dispuesta a tolerar sus desplantes.

Lady Gaga y Madonna

“La cuestión entre Madonna y yo es que yo siempre la he admirado, y la seguiré admirando sin importar lo que piense de mí. Pero yo soy italiana y de Nueva York, así que si tengo un problema, te lo digo en la cara. Ella y yo somos muy diferentes. No nos compararía en absoluto. No quiero faltarle al respeto porque es una buena persona y es la estrella pop más grande de la historia, pero yo toco muchos instrumentos y escribo mi propia música. Me paso horas y horas al día en el estudio. Soy productora y compositora. Lo que hago es diferente. Yo no solo ensayo para hacer un espectáculo.