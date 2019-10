'Luke Skywalker’ se pronuncia tras histórica marcha: “El mundo los está mirando”

View this post on Instagram

Me sumo a las palabras de @denissemalebran No estamos a favor de ningún acto vandálico y nuestro llamado es al cese de la violencia, solo de ese modo podemos exigir el retiro de fuerzas de represión y el retorno de un diálogo civilizado. Defendamos las demandas de la ciudadanía desde el respeto y dignidad.