“El dúo perfecto”: Conoce quiénes son los participantes de la nueva gala [EN VIVO]

Luego de la infartante final de “El Artista del Año”, donde la cantante Amy Gutiérrez se llevó a casa la ansiada copa con su interpretación de la canción “Ángel”, llega este sábado 26 de octubre la nueva edición del programa conducido por Gisela Valcárcarcel, “El dúo perfecto”.

La nueva temporada fue anunciada a través de las redes sociales del programa de Amércica TV y ya se conocen los nombres de los artistas que lo dejarán todo el la pista de “El dúo perfecto”.

"¡PREPÁRATE para ver el doble de TALENTO! Desde este SÁBADO a las 9:00 p.m. descubrirás quiénes vuelven a la competencia. Y conocerás a las nuevas estrellas que brillarán en #ElDúoPerfecto ¡La emoción y el espectáculo regresan junto a Gisela Valcárcel", dice la publicación de "El gran show" en Twitter.

"El dúo perfecto"

¿Quiénes serán los concursantes de “El dúo perfecto”?

Las publicaciones del espacio de América TV también revelaron algunos de los nombres de los artistas que participarán en esta nueva edición.

"El dúo perfecto"

Vernis Hernández, Sandra Muente, Angelo Fukuy, Zumba, Briyit Palomino, Amy Gutiérrez, Braulio Chappell y Miguel Álvarez, entre otros artistas lucharán sábado a sábado para llegar a la final de “El dúo perfecto”.

La salsera Amy Gutiérrez se mostró bastante optimista ante el nuevo reto, “Volveré a ser parte de ‘El dúo perfecto’, espero levantar nuevamente la copa. Me siento más empoderada y quiero seguir cautivando al público. ¿Las críticas? No me afectan, a mí ya nadie me para”, señaló.

"El dúo perfecto"

Por su parte, la cantante Sandra Muente regresa preparada para darlo todo en la pista, “Este tiempo lejos de la tele estuve estudiando baile porque sé que ese es mi talón de Aquiles, quiero demostrar que soy una artista completa. Y para que el jurado no me diga que no puedo con los ensayos y mis horarios de trabajo, por este tiempo no aceptaré ser parte de ninguna obra de teatro”, afirmó.

"El dúo perfecto"

La salsera Vernis Hernández retorna al espacio de América para cobrarse la revancha pues en su anterior participación fue eliminada en la primera etapa del concurso, “Me encanta esta nueva oportunidad porque siento que la temporada pasada me quedó mucho por demostrar. Mi público se quedó con ganas de ver más de mí. Además, ya se viene mi aniversario como solista y esta es una gran manera de celebrarlo”, sentenció.

El popular Zumba considera que su debilidad es el canto y por eso se encuentra tomando clases particulares para sorprender con su progreso a todo el set de “El dúo perfecto”.

Braulio Chappell también se pronunció para demostrar su emoción por haber sido nuevamente convocado para participar en esta nueva edición del programa, “Estoy emocionado, estar en El dúo perfecto es una oportunidad maravillosa, es un paso más en mi carrera. Ya tengo un público ganado, pero quiero el cariño de un nuevo público, quiero que otras personas me acompañen en esta nueva aventura”, manifestó el actor.