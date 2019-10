Christian Domínguez: “Basta de humillación, no soy piñata de nadie” [VIDEO]

Luego de estar en el ojo de la tormenta. Christian Domínguez tomó la decisión de renunciar a su puesto como conductor del programa “Se pone bueno” a través de la señal de Latina.

El cantante decidió hablar respecto a su salida de canal 2 y el escándalo amoroso del cual fue protagonista los últimos días (sobre el ampay con Pamela Franco y el fin de su relación con su novia por tres años, Isabel Acevedo).

PUEDES VER Pamela Franco responde a Isabel Acevedo sobre “reloj” que dejó en casa de Christian

Tras confirmarse la renuncia del cantante, muchos de sus fans y medios especularon que el motivo habría sido por la participación de Karla Tarazona y Vania Bludau en “El valor de la verdad”.

“Que hagan lo que quieran, yo no soy piñata de nadie, soy una persona que me dedico a trabajar sin parar y no hago daño a nadie. No he cometido ningún delito, con esos dizque amigos ni a la esquina”, manifestó Christian Domínguez en exclusiva para el Diario El Popular.

“Todo tiene su límite, ya basta de humillación. Es evidente que todo lo hacen por rating”, agregó el ex Isabel Acevedo.

Asimismo, prefirió no hablar sobre los rumores que apuntan a que habría dejado de hablarle a su excompañera de trabajo Pamela Franco.

Christian Domínguez reveló que la próxima semana sanjará temas pendientes con Isabel Acevedo, cuando regrese del viaje que realizó junto a su amiga a Cancún, México.

En otro momento, dijo que aclarará los temas del reloj (encontrado en su casa por Isabel Acevedo) y su denuncia pública por bigamia (realizada por Magaly Medina).

Christian Domínguez renuncia a Latina

“Agradezco de antemano a todas las personas Involucradas en este proyecto que me dio la oportunidad de mostrar una nueva faceta, así como a los Talentos y Programas del Canal que decidieron respetar mi ámbito privado así como la exposición mediática a la que lamentablemente fui expuesto en las últimas semanas”, fue el mensaje de Christian Domínguez para anunciar su salida de canal 2.