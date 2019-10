Bad Bunny brindó una charla a los alumnos de la Universidad de Harvard

Benito Martinez Ocasio más conocido como Bad Bunny, llegó a la Universidad de Harvard para ofrecer una charla a los estudiantes que aspiran a ser músicos, activistas y creativos como él.

Los alumnos lo bautizaron como “Profesor Benito” y durante una hora estuvo explicándoles sobre los conciertos que ha venido haciendo, cómo fue que se interesó por el género trap y las actividades que realiza para buscar talentos.

De acuerdo con Wanda Troche, su relacionista pública, al evento asistieron alrededor de 450 miembros de la prestigiosa universidad ubicada en Massachusetts y este conversatorio formó parte de una actividad creada por la agencia ‘No Label’ que presenta artistas de distintos géneros para puedan contar su experiencia y aportar con creatividad.

Bad Bunny no solo es cantante también es activista ya que en julio de este año se unió con otros exponentes para exigir la renuncia del gobernador de Vega Baja en su país natal, Ricardo Roselló.

Aparte de participar en las manifestaciones, grabó el tema “Afilando los cuchillos” junto a Calle 13. Este éxito se convirtió en un himno en todos los puertorriqueños para las marchas.

Desde ese momento el artista ha prestado toda su atención a los problemas sociales y también se pronunció por el problema que está pasando en Chile apoyando a la gente que exige la renuncia de Sebastián Piñera.

La autora del libro “Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico” y profesora de Harvard, Petra Rivera-Rideau, fue quien presentó la charla y fue moderadora entre Bad Bunny y los alumnos.

Bad Bunny

Ella también estudia la historia política del reggaetón en Puerto Rico y afirma que es más que un género musical. Con solo tres años de haber ingresado al género, Bad Bunny se ha convertido en uno de los artistas con más actividad en esta industria.

Entre todas las actuaciones y presentaciones que tiene por Europa, Estados Unidos y casi todo América Latina, ha logrado acaparar las portadas de todos los medios de espectáculos como El País, The New York Times y hasta tuvo una entrevista con el magazine Rolling Stone.