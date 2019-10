Abuelo de Selena Gomez rompe en llanto al escuchar “Lose you to love me”

Hace unos días, Selena Gomez volvió al negocio de la industria musical y lo hizo en medio de la polémica, pues según muchos seguidores de la joven, su nueva canción “Lose you to love me” estaría dedicado a su expareja Justin Bieber.

Ante esto, la cantante no aclaró si realmente la letra iba dirigido al canadiense, pero reveló que lo hizo (la canción) porque pasada por un complicado momento.

“Contar mi historia es lo que siempre he hecho, no podré ser falsa, no puedo pretender que no estoy pasando por algo cuando obviamente es lo contrario”, dijo Selena Gomez a Radio Disnet cuando le preguntaron por qué creó dicho tema.

Pero eso no fue todo, pues Selena Gomez hizo una conmovedora confesión que involucra a su familia. Ella contó, según recoge la página de Facebook de Music Mundial, que su abuelo rompió en llanto cuando escuchó “Lose you to love me” .

“El momento más emocionante fue cuando mi abuelo vio el vídeo de ‘Lose you to love me’ y él no paraba de llorar; y yo lloré porque él lloraba. Me miró y me dijo: ‘Siento mucho que hayas tenido que pasar por todo eso’”, comentó la cantante.

Asimismo, Music Mundial acompañó la declaración de Selena Gomez con una foto donde aparece ella sentada sobre las piernas de su abuelo.

Selena Gomez agradece a Jesús tras retornar a la música

A través de sus historias de Instagram, Selena Gomez abrió su corazón y señaló que escribir la canción Lose you to love me” le fue realmente difícil, pero que se apoyó en Jesús en todo momento.

“Estoy literalmente recostada y agradeciendo a Jesús... donde mi padre me llevó y me colocó es exactamente donde debí estar. Él me dijo ‘Selena, espera, sufro cuando sufres, lloro cuando lloras, pero nunca, nunca me iré de tu lado. Trabaja conmigo, camina conmigo y mira cómo yo lo hago’”, escribió.