Selena Gomez le responde a Hailey Baldwin tras recibir ‘amenaza’ por nueva canción

¡Remeció las redes! Selena Gomez causa polémica con su nueva canción ‘Lose You To Love Me’, cuya letra estaría dirigida a su expareja Justin Bieber. La esposa del cantante, Hailey Baldwin, mandó una indirecta en Instagram, pero obtuvo respuesta.

Los fans de Selena Gomez percibieron una ‘amenaza’ por parte de la modelo debido a que estaba escuchando ‘I´ll Kill You (Te voy a matar)’ de la cantante Summer Walker.

Hailey Baldwin compartió el tema en su historia de Instagram a poco tiempo de haberse lanzado la nueva canción de la expareja de Justin Bieber, ello causó que un lluvia de críticas de los usuarios contra ella.

La famosa modelo aclaró que se traba de un malentendido, pero los ataques no pararon hasta que la propia Selena Gomez decidió responder.

Hailey Baldwin

La cantante, que ha retomado su carrera musical, realizó una transmisión en vivo, allí enfrentó todas las cuestiones de sus seguidores que le comentaron la publicación de la esposa de su expareja.

Para Selena Gomez, las mujeres no deben hacer sentir mal a las demás y pidió a sus fans que sean amables con las personas, sea cual sea la situación o postura. Además, promovió el respeto y amor en las redes sociales.

Selena Gomez estrena dos canciones

Después de haber pasado una etapa oscura, alejada de la música y los shows, Selena Gomez está en su mejor momento. En dos días, ha causado revuelvo en las listas de reproducción musical.

Mientras ‘Lose You To Love Me’ es una balada que ya tiene 8 millones de reproducciones en Spotify, Selena ofreció un tono más movido y fiestero con ‘Look At Her Now’ que ya alcanzó el número uno en tendencias en Youtube.