Mónica Cabrejos a Kathy Sheen tras ser minimizada: “Has ganado un premio Pulitzer, ¿verdad?”

Un hecho sin precedentes ocurrió esta tarde entre los panelistas del programa “Válgame”. Y es que los seis conductores se sacaron sus ‘trapitos al aire’ al decirse sus verdades dentro de la sección Catarsis Extrema que crearon.

Aprovechando el espacio, Mónica Cabrejos habló sin rodeos contra sus compañeros de trabajo, en especial de Kathy Sheen, con quien arremetió en vivo frente a las cámaras.

Mónica Cabrejos.

“Me gustaría decirle algo a Kathy. Ayer me dijo que no se podía comparar nada de mi experiencia profesional con la que ella tenía ‘ensuciándose los zapatos’”, inició así su discurso.

De pronto, se expresó directamente contra la co-conductora del programa de entretenimiento. "Creo que haz ganado un premio Pulitzer, ¿verdad? ¿Haz publicado algún libro? ¿Cuántas crónicas has escrito? ¿Solamente has perseguido faranduleros? No me digas que eres periodista", manifestó.

Las palabras no fueron de buen gusto para Kathy Sheen, quien se vio interrumpida al querer responder las tantas interrogantes de su colega. Sin embargo, logró responderla.

“Sí he escrito crónicas que seguramente no consumes. Pero bueno, algún día te daré el link para ver si puedas entender”, le contestó ante la risa burlesca de Mónica Cabrejos.

Kurt Villavicencio defendió a Kathy Sheen

El panelista estuvo de mediador frente a la discusión de las dos presentadoras de televisión. En ese sentido, Kurt Villavicencio defendió los ataques de la sexóloga.

“Si tantos basureas a los programas de espectáculos y a estos cinco conductores ¿Por qué aceptaste trabajar en este programa? Si estás hablando de Premios Pulitzer, anda a trabajar de psicóloga. ¿Qué haces acá en un programa de entretenimiento, superficial y banal?”, expresó.

Kurt Villavicencio.

Janet Barboza llamó cobardes a sus compañeros de “Válgame”

La popular ‘Rulitos’ encaró a su compañera Mónica Cabrejos señalando que la exconductora radial intenta figurar en el programa teniendo un enfrentamiento con ella.

En otro momento, Janet Barboza se dirigió a los demás conductores del programa Karla Tarazona, Kathy Sheen, ‘Zorro Zupe’ y Kurt Villavicencio.

“Me parece que es una jugada de cobardes, a mí me gusta decir las cosas en la cara”, dijo con evidente molestia.