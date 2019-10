Exreportera se confiesa tras ser despedida por Magaly Medina: “ella decide darme la espalda”

Jessica Rojas, ex reportera y emblemática voz de los ‘ampays’ de Magaly Medina, reapareció en una entrevista para contar detalles no conocidos de su salida del programa de la periodista.

En conversaciones con el diario Ojo, la ex ‘Urraca’ contó que fue despedida de Latina el año pasado por decisión de la propia conductora de “Magaly TV: La firme”. ¿Qué sucedió? La reportera no pudo acceder a una entrevista con Jefferson Farfán.

Jessica Rojas era productora periodística de “La purita verdad”. Ella fue enviada a Rusia para conversar con Jefferson Farfán, pero lamentablemente no se pudo concretar dicha exclusiva. Por tal razón, a su regreso a Lima, cesaron su labor en el medio de comunicación.

Magaly Medina.

“Fue un tema de pinzas, yo era la productora periodística y se hizo un viaje a Rusia para que ella entrevistara a Jefferson Farfán, pero él decidió no dar la entrevista, ella regresa molesta y decide darme la espalda. Así mi relación con Magaly Medina dijo adiós”, señaló.

“A Magaly le tenía consideración, respeto, ella fue criticada, pero en lo personal yo tenía mucho aprecio por ella, ella decide darme la espalda, ella me decepcionó”, agregó.

¿A qué se dedica Jessica Rojas actualmente?

Actualmente Jessica Rojas tiene su propio proyecto televisivo. “Pasa la voz”, es el nombre de su programa de espectáculos que transmite de lunes a viernes por Viva TV (canal 11 señal abierta).

Jessica Rojas. Foto: El popular.

“Estoy muy feliz por está nueva oportunidad en la televisión. Ahora no solo seré la voz en off de los ampays sino debuto como conductora. No puedo dar muchos detalles de está propuesta, pero solo digo que se van a divertir y enterar de lo último de Chollywood”, expresó de esa manera cuando estrenó su espacio televisivo.

En la entrevista, también agregó que Magaly “le bajó el dedo” a un programa piloto de ayuda social que elaboró junto a Vanessa Terkes para ATV. Según la comunicadora, la ‘urraca’ pidió que no se aceptara su proyecto.