Christian Domínguez podría ir a prisión por el delito de Bigamia si es denunciado

En el ojo de la tormenta. Magaly Medina expuso el registro civil de Christian Domínguez, el cantante de cumbia aseguró que estaba en proceso de divorcio; sin embargo, no existe dicho documento.

Y es que el exnovio de Isabel Acevedo tiene dos actas de matrimonio con la madre de su hija, Melanie Martínez y la peruana que radica en Miami, Tania Ríos. Esta última lo acusó de negarse a aceptar el divorcio y de cortar toda comunicación con ella.

La versión de Tania Ríos desmiente a Christian Domínguez, quien siempre se excusó de no poder casarse con sus exparejas porque aún no era soltero. Si alguien lo denuncia, podría tener serios problemas ante la ley, incluso, poner en riesgo su libertad.

Según el Código Penal, artículo 139, existe el delito de Bigamia: “El casado que contrae matrimonio será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. Si, respecto a su estado civil, induce a error a la persona con quien contrae el nuevo matrimonio la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años”.

En el 2002, Christian Domínguez y Tania Ríos se casaron. Cuatro años más tarde, él contrajo matrimonio con Melanie Martínez.

Por su parte, la periodista Magaly Medina aseguró que es un tema serio con las actas en mano. "Esto no es un chiste Christian Domínguez, esto es muy serio. No puedes ir por la vida jugando con los sentimientos de cuanta mujer se te acerque, porque si tú estás casado una vez y nunca te divorciaste, no podías haberte casado por segunda vez”, declaró.

Christian Domínguez intentó casarse con sus exparejas

Aún estando casado, el cantante entregó un anillo de compromiso a la modelo Vania Bludau, y en el caso de la conductora Karla Tarazona, se casó con ella simbólicamente en Cuba.