Katy Perry y su historia de amor con Orlando Bloom [FOTOS y VIDEO]

Katy Perry, una de las artistas pop más famosas del mundo, celebra su cumpleaños número 35 un día como hoy. Actualmente la cantante mantiene una relación con Orlando Bloom y en diciembre ambos se casarán.

Repasa los momentos más importantes de su relación en esta nota.

PUEDES VER Katy Perry empezó a criar al hijo de Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom: historia

La intérprete de “The one that got away” y el popular actor se conocieron en enero de 2016 durante el after party de los premios Globo de Oro.

Tras ello, los paparazzi los volvieron a captar juntos en un viaje a Hawaii. Luego de mantener en perfil bajo su romance, Katy Perry y Orlando Bloom terminaron en marzo de 2017.

PUEDES VER Katy Perry cuenta cómo se reconcilió con Taylor Swift [FOTOS]

Sin embargo, meses después retomaron su romance y desde ese entonces se han vuelto inseparables. En febrero de este año anunciaron su compromiso de matrimonio.

El popular artista le pidió casamiento a Perry en San Valentín (14 de febrero) y luego ambos confirmaron la noticia a través de las redes sociales.

“En pleno florecimiento”, escribió la estrella pop en Instagram, una frase que hace un juego de palabras con la forma del anillo y con el apellido de su prometido, Bloom, que significa “florecer”.

Por su parte, el actor de “Piratas del Caribe” y “El señor de los anillos” colgó la misma imagen junto a la palabra “Lifetimes”, que podría traducirse como “de por vida”.

Katy Perry y Orlando Bloom: boda

A inicios de octubre se confirmó la fecha del matrimonio entre Katy Perry y Orlando Bloom. La pareja se casará en diciembre de 2019 en una ceremonia a la que asistirán sus familiares y amigos más cercarnos.

No sería la primera vez que tanto Perry como Bloom contraen nupcias. La cantante estuvo casada por más de un año con Rusell Brand.

En el caso de Orlando Bloom, el actor está divorciado de la modelo Miranda Keer, con quien tuvo un hijo llamado Flynn.

Mientras esperan el día de su boda, los dos pasean por la alfombra roja juntos y viajan constantemente. La pareja no duda en expresar su amor a través de las redes sociales.