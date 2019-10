Juliana Oxenford sobre Mijael Garrido Lecca: “Espero no visitarlo a Piedras Gordas”

El exconductor de televisión Mijael Garrido Lecca anunció hace algunos días su incursión en la política en las filas del APRA. Y no todos sus amigos están de acuerdo con su decisión, como es el caso de Juliana Oxenford.

“Juliana, yo como varios, te seguimos y recuerdo que has dicho que Garrido Lecca es tu hiper brother, pero siempre ha estado ligado al Apra y nunca deslindó, más bien sus respuestas parecían de una persona ofendida por tal relación, ahora que se blanquea si situación, si esperamos tus palabras”, comentó uno de los seguidores de la conductora de Exitosa.

Ante dicho tuit, Juliana Oxenford indicó que ahora que Mijael aceptó la invitación del Partido Aprista Peruano para postular a las próximas Elecciones 2020, él ya no debería volver a ejercer el periodismo.

"Hola. Sí, es mi amigo y no estoy de acuerdo con su postulación. Le he dicho al periodismo ya no puede volver y que espero no tener que ir a visitarlo más adelante a Piedras Gordas", respondió la periodista en Twitter.

Luego, otro usuario pidió a otros periodistas que sigan el ejemplo del exconductor de “90 matinal” y se sinceren sobre sus pretensiones políticas. “Así como Garrido Lecca ha decidido dar el paso del periodismo a la política, sería saludable que algunas periodistas ‘rabiositas’ (3 me vienen en mente) se sinceren y se integren a la lista del Frente Amplio o de Nuevo Perú”, comentó.

A través de su cuenta de Twitter, donde suele exponer sus posturas en diversos temas, la conductora de “90 Central” respaldó a su seguidor. "Debo decir que estoy de acuerdo contigo. Si eres militante y periodista a la vez, te sacas la careta y blanqueas tu situación", tuiteó la hija del actor argentino Marcelo Oxenford sobre las preferencias políticas de los hombres y mujeres de prensa.

Mijael Garrido Lecca confirmó su ingreso a la política

En una entrevista en Miami, Mijael Garrido Lecca reveló a Jaime Bayly que había aceptado una invitación para presentarse como candidato al nuevo Congreso de la República. “El Partido Aprista me hizo —a través de su Comisión Política— la invitación para participar en este proceso porque hay una necesidad y una demanda por nuevas caras en el partido y el Perú”, señaló el periodista que renunció a Canal N.

Mijael Garrido Lecca y Jaime Bayly también hablaron sobre el cierre del Congreso. Mientras que el ahora político se mostró en contra de la decisión del presidente Martín Vizcarra, el escritor aseguró que los parlamentarios pudieron evitar esa medida.